Neonato trovato senza vita sulla nave da crociera: la madre arrestata per omicidio, ha occultato la gravidanza

La tragedia si è consumata a bordo della nave Silver Whisper. La madre 28enne avrebbe partorito due giorni prima al largo di Porto Santo Stefano. Le indagini continuano per accertare la dinamica dei fatti.





Una donna di 28 anni, di origini filippine, è stata accusata di omicidio per la morte del suo neonato, avvenuta a bordo della nave da crociera Silver Whisper, battente bandiera delle Bahamas. Secondo quanto riportato dalla procura di Grosseto, la donna avrebbe partorito il bambino circa due giorni prima mentre la nave si trovava al largo di Porto Santo Stefano, nella zona dell’Argentario, in Maremma.

La madre, membro dell’equipaggio, avrebbe nascosto la gravidanza al momento dell’imbarco. Il neonato è venuto alla luce venerdì 17 maggio, ma non è sopravvissuto. Il suo corpo è stato trovato nella cabina che la madre condivideva con altre due colleghe. L’allarme è stato dato dai colleghi nella serata di ieri, dopo aver scoperto il corpo del neonato.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente a bordo, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Grosseto, dove verrà eseguita un’autopsia per determinare le cause della morte.

Le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i controlli necessari nella cabina per ricostruire la dinamica del tragico evento. Anche la madre è stata trasportata all’ospedale di Grosseto in stato confusionale.

Le indagini sono in corso e si sono ora spostate a terra. Dopo i controlli a bordo, la nave ha ripreso la navigazione. Il sostituto procuratore Giovanni De Marco ha disposto il fermo della donna, che è accusata di omicidio. Le testimonianze raccolte e ulteriori accertamenti saranno cruciali per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda.