Una donna di 45 anni fa irruzione in una scuola elementare in Cina con un coltello: 2 morti e 10 feriti

Una donna di 45 anni fa irruzione in una scuola elementare di Guixi, ferendo dieci persone, con due vittime decedute dopo l’arrivo dei soccorsi. La donna è stata arrestata.





Una donna armata di coltello ha fatto irruzione all’interno di una scuola elementare a Guixi, nella provincia meridionale cinese di Jiangxi, ferendo numerose persone all’interno della struttura. L’attacco è avvenuto intorno alle 12 ora locale nella scuola elementare Wufang Mingde. La responsabile, una donna di 45 anni, ha utilizzato un coltello da frutta per compiere l’aggressione.

Non è ancora chiaro se tra le vittime o i feriti vi siano anche bambini. Ciò che è certo è che la 45enne è stata individuata e arrestata, mentre due persone sono decedute in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Secondo l’emittente statale CCTV, altre dieci persone sono rimaste ferite: quattro di loro hanno riportato lesioni gravi ma non mortali, mentre le altre sei sono state ferite lievemente.

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire il movente dietro l’aggressione. La scuola elementare ospita studenti di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La donna sarà interrogata dalle forze di polizia cinesi, mentre i genitori dei bambini sono stati subito convocati all’istituto per riportare a casa i propri figli. Gli insegnanti hanno immediatamente avvertito i familiari degli studenti, rassicurandoli con la pubblicazione di alcune foto scattate al momento per dimostrare che i piccoli allievi erano in buone condizioni di salute e al sicuro.

Negli ultimi mesi in Cina si è registrato un aumento delle aggressioni con coltelli. Le severe normative sulle armi da fuoco nel Paese fanno sì che gli attentatori ricorrano spesso a armi da taglio. L’ultimo attacco di questo tipo si era verificato in un ospedale nella provincia meridionale dello Yunnan, dove 21 persone erano rimaste ferite e altre due erano morte.

Dal 2010 in poi, il Paese ha assistito a un incremento degli attacchi in luoghi pubblici, con almeno 17 agguati con coltelli nelle scuole, nei college, nelle università e negli ospedali. Tra il 2018 e il 2023, si sono verificati circa 10 di questi episodi, un numero incredibilmente alto rispetto alla media a cui la Cina era abituata.