Dopo l’espulsione di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7, Luca Onestini condivide dettagli su ciò che è accaduto nei momenti immediatamente successivi all’annuncio.

Luca Onestini svela dettagli dopo l’espulsione di Daniele Dal Moro. Dopo numerosi avvertimenti, gli autori del programma prendono la decisione finale: Daniele Dal Moro è costretto a lasciare la casa del GF Vip 7 poco prima della finale. Le regole valgono per tutti: la sua espulsione avviene pochi giorni dopo quella di Edoardo Donnamaria.

Luca Onestini rivela informazioni dopo l’espulsione di Daniele Dal Moro. Il pubblico italiano è sorpreso dalla decisione degli autori del programma. L’ex concorrente condivide con i fan un post dopo il verdetto dell’espulsione: “Voi siete il mio Grande Fratello da quattro anni, e nessuno potrà mai togliervi questo. Vi ringrazio di cuore, perché il vostro affetto vale più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda, che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’altra storia che racconterò prossimamente.”

Poco dopo l’espulsione, che ha suscitato molte polemiche tra i fan dell’ex concorrente, Luca Onestini rivela: “Sì, è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e poco dopo ci chiamano per comunicarcelo,” racconta il concorrente, “Non capisco il motivo di alcune espulsioni immediate e altre in puntata. Oggi è stata una situazione molto pesante. È difficile per lui e per tutti noi. Ma quanti espulsi ci sono stati?”

Anche Oriana Marzoli si mostra incredula e, parlando con il concorrente, afferma: “Cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Non capisco perché non ci hanno fatto salutarlo. Bastava anche solo un saluto. […] Si sente davvero il vuoto. Forse a causa della situazione odierna, ma c’è un vuoto. Hanno detto che lui stava bene.”

Infine, la modella venezuelana aggiunge: “Mi svegliavo anche se stavo male con lui, ma sapevo che era qui. Lo guardavo da lontano, vedevo cosa faceva. Oggi mi sento in colpa per essermi comportata in modo sfrontato e per aver cantato quella canzone… ‘con me non sbagliare, cambio numero’. Se solo avessi saputo che sarebbe uscito… non mi sarei concessa il riposino pomeridiano. Sarei stata sveglia anche solo per guardarlo.”