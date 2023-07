Doppio incidente in autostrada: Un bilancio tragico con una vittima e 10 feriti, incluso un bambino in codice rosso

Una tragica serie di incidenti è avvenuta questa mattina lungo l’autostrada A1, tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Secondo quanto riportato dalle autorità e dai media locali, il primo incidente si è verificato all’uscita sud, coinvolgendo diverse auto che si sono scontrate tra loro, causando feriti lievi. Nel secondo incidente, invece, un’auto ha colpito un’altra vettura, con esito mortale.

La vittima e i feriti

La vittima di questo tragico incidente è Raffaele Lingelli, un uomo di 50 anni originario di Caserta ma residente a Saviano. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme a suo figlio, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale per ricevere cure immediate. Una delle auto coinvolte nell’incidente era ferma nella corsia di emergenza a causa di problemi al motore, quando è stata colpita dalla Fiat Panda guidata da Raffaele Lingelli.

Due incidenti, dieci feriti e una vittima

Come accennato in precedenza, tra i feriti c’è anche il figlio della vittima, un bambino che è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Santobono di Napoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del servizio di emergenza 118, che hanno provveduto a trasportare i feriti negli ospedali più vicini, come l’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno e l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari per determinare la dinamica degli incidenti.

Chiusura temporanea dell’autostrada e riapertura successiva

Nel secondo incidente sono state coinvolte altre tre vetture: una Jeep Renegade, un SUV Subaru e una Smart. I dieci feriti sono stati trasportati presso gli ospedali più vicini per ricevere le cure necessarie. La polizia stradale ha temporaneamente chiuso il tratto dell’autostrada A1 compreso tra Caianello e Capua, in direzione Napoli, al fine di consentire i soccorsi ai feriti e svolgere gli accertamenti necessari. Successivamente, l’autostrada è stata riaperta al traffico.

Il cordoglio per la vittima

La città di Saviano è profondamente scossa dalla morte di Raffaele Lingelli. Sui social media, sono stati lasciati messaggi di cordoglio e ricordi per l’uomo scomparso. Gli amici e i conoscenti descrivono Raffaele come una persona onesta e sincera, esprimendo il loro dolore per l’ingiustizia della vita. I pensieri e le parole di affetto per la vittima riempiono i social, testimoniando l’impatto che ha avuto sulla comunità locale.