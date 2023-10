Dorothy Hoffner, che aveva 104 anni e recentemente aveva fatto un salto con il paracadute, è deceduta

Addio a Dorothy Hoffner

L’8 ottobre 2023, abbiamo assistito all’impresa incredibile di Dorothy Hoffner, una signora di 104 anni che si è lanciata con il paracadute da un’altitudine di oltre 4.000 metri. Il mondo intero è stato affascinato dalla sua audacia e dal suo spirito instancabile. Purtroppo, pochi giorni dopo il suo storico volo, il 9 ottobre 2023, Dorothy Hoffner ci ha lasciati nel sonno, presso la sua casa di riposo, Bookdale Lake View.

Il Record Storico

Dorothy Hoffner ha scritto la storia con il suo coraggio. Con il suo volo di sette minuti, è diventata la persona più anziana al mondo a lanciarsi da un aereo. Il suo exploit ha fatto il giro del mondo, dimostrando che “l’età è solo un numero”. Non si è mai fermata e aveva già in programma una nuova avventura: un viaggio in mongolfiera, un’esperienza mai sperimentata prima.

Un Esempio di Determinazione

Dorothy era un esempio vivente di determinazione e vitalità. Era sempre attiva e non conosceva il significato del “sonnellino pomeridiano”. Partecipava attivamente alla vita nella casa di riposo, aiutando con la cena e dimostrando sempre grande lucidità mentale.

Joe Conant, infermiere e amico di Dorothy, ha descritto la sua dedizione e ha sottolineato che Dorothy non cercava fama o riconoscimenti. La sua unica aspirazione era far certificare il suo incredibile record dal Guinness World Record.

Un Messaggio di Ispirazione

La morte di Dorothy è un momento di grande tristezza, ma la sua eredità di coraggio e intraprendenza continuerà a ispirare generazioni future. Dorothy Hoffner ci ha insegnato che non è mai troppo tardi per realizzare i nostri sogni, e il suo nome resterà nella storia del paracadutismo.

Le associazioni Skydive Chicago e l’Associazione Paracadutisti degli Stati Uniti hanno onorato la sua memoria e hanno sottolineato il messaggio di speranza e determinazione che ha condiviso con il mondo intero.

Dorothy Hoffner, la nostra intrépida signora dei cieli, rimarrà nei nostri cuori come un esempio di perseveranza e coraggio fino all’ultimo respiro.