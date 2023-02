“Dov’è morto” Maurizio Costanzo? “Era lì da una settimana”

La morte di Maurizio Costanzo ha suscitato grande clamore nell’opinione pubblica italiana e non solo. Il popolare giornalista, autore e conduttore televisivo era considerato una delle figure più influenti del nostro panorama televisivo. La sua morte è stata uno shock per molti, dato che aveva lavorato fino a poco tempo fa e pochi erano a conoscenza delle sue condizioni di salute. Non ci sono ancora informazioni precise sulle cause del decesso.

È noto che Maurizio Costanzo soffriva di diabete. Lo ha rivelato la moglie Maria De Filippi durante una puntata di Che Tempo Che Fa. Il giornalista soffriva anche di problemi cardiaci e ha subito numerosi ricoveri e persino un delicato intervento a cuore aperto. Nonostante ciò, pochi anni fa ha accettato l’incarico di direttore della comunicazione della sua squadra, la Roma. Tuttavia, ha lasciato questa posizione perché non era adeguatamente informato e aveva poco o nessun margine di azione.

Maurizio Costanzo è stato un conduttore televisivo, giornalista e autore italiano. Era noto per la sua passione ed energia, sia in onda che fuori. Costanzo è morto il 1° marzo 2020, all’età di 74 anni.

Maurizio Costanzo è morto a Roma oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Era ricoverato da circa una settimana nella clinica Paideia. Aveva seguito l’ultimo Festival di Sanremo dalla sua stanza nella casa di cura dei Parioli. Il popolare giornalista e conduttore televisivo ha ricevuto il “Premio Musica” dal Casinò di Sanremo per aver scritto pagine importanti dello spettacolo nazionale. Il premio gli era stato consegnato durante il 60° Festival di cui era stato direttore artistico.

La camera ardente sarà allestita sabato 25 e domenica 26 febbraio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola, sabato dalle 10.30 alle 18, domenica dalle 10 alle 18, consigliata la maschera FFP2). Il funerale, invece, è previsto per lunedì 27 febbraio alle ore 15.00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Ci auguriamo che possiate unirvi a noi per porgere il vostro saluto.

Maurizio Costanzo è responsabile della creazione di numerosi programmi televisivi iconici, tra cui Bontà loro, Acquario, Grand’Italia e Fascination. Ha poi condotto il popolarissimo Maurizio Costanzo Show per 42 edizioni. Il 14 maggio 1993 fu vittima di un attentato per la sua lotta contro la mafia. Una Fiat Uno imbottita di esplosivo deflagra nei pressi del Teatro Parioli, ferendo 22 persone.

Sono fortunato ad essere vivo! La mafia mi seguiva da oltre un anno e mezzo e alla fine ha perso interesse per soli tre secondi. Sono riuscito a scappare e loro sono stati arrestati.