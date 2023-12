C’è ancora domani: un titolo che sta suscitando grande attesa tra gli amanti del cinema italiano. Questa pellicola segna il debutto di Paola Cortellesi dietro la macchina da presa, una donna poliedrica che, dopo averci regalato interpretazioni indimenticabili, decide di mettersi alla prova come regista. Il film, ambientato nella Roma del dopoguerra, ci catapulta nel passato, narrando la storia di Delia, interpretata dalla stessa Cortellesi, una donna sposata con Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea. Tutto cambia quando Delia riceve una misteriosa lettera, evento che scatenerà una serie di avvenimenti che cambieranno radicalmente la sua esistenza. Il cast vanta la presenza di altri talenti del cinema italiano, tra cui Emanuela Fanelli e Vinicio Marchioni.

Le parole di Paola Cortellesi

La regista e protagonista, Paola Cortellesi, ha condiviso la sua emozione riguardo al film con il settimanale Oggi, dichiarando: “Era impossibile prevedere un’accoglienza talmente calorosa per C’è ancora domani. La mia creatura sta andando al di là delle più rosee previsioni. Nemmeno nei momenti di più incontrollato ottimismo avrei osato immaginare qualcosa di simile”.

Cortellesi ha aggiunto ulteriori dettagli sul film, definendolo “un film contemporaneo ambientato nel passato”. Quest’opera è un omaggio ai racconti di sua nonna, una donna che nel cortile romano raccoglieva gli sfoghi rassegnati di molte donne maltrattate dai loro mariti padroni. Paola Cortellesi ha sottolineato il suo desiderio di tramandare questa memoria alle nuove generazioni: “Voglio che mia figlia sappia da dove siamo partite e dove dobbiamo arrivare. Desidero che impari a non dare mai nulla per scontato. Le nostre conquiste sono costate lacrime e sangue. Non bisogna abbassare la guardia.”





Dove vedere C’è ancora domani in streaming?

Dopo aver creato un’attesa febbrile tra gli spettatori, la domanda che tutti si pongono è: dove potremo vedere C’è ancora domani in streaming? Al momento, il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 26 ottobre 2023 e viene distribuito dalla Vision Distribution. Tuttavia, al momento non è disponibile in streaming su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, o Sky.

Dovremo pazientare ancora qualche mese prima di poter gustare questo emozionante film comodamente da casa nostra. Nel frattempo, non ci resta che aspettare con ansia e curiosità il suo rilascio online, mentre godiamo delle anticipazioni e delle recensioni che stanno già rendendo C’è ancora domani una delle opere più attese dell’anno.