Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il nuovo anno si apre con opportunità e cambiamenti per gli Arieti. Le stelle suggeriscono di essere aperti al cambiamento e di seguire le vostre passioni. Il 2024 potrebbe portare nuove sfide, ma anche grandi soddisfazioni.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, il Capodanno è un momento ideale per stabilire obiettivi e pianificare il futuro. La pazienza sarà la vostra alleata, e i risultati arriveranno con il tempo.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il 2024 porta energia positiva per i Gemelli. È il momento di prendere decisioni importanti e di comunicare chiaramente i vostri desideri. Le relazioni saranno al centro dell’attenzione.





Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I nativi del Cancro possono aspettarsi un inizio d’anno tranquillo e armonioso. È il momento di dedicarsi alla famiglia e alle relazioni personali. La serenità regnerà sovrana.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Capodanno porta nuove opportunità per i nati sotto il segno del Leone. Lavoro e carriera saranno al centro delle attenzioni, e il successo è a portata di mano.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le stelle consigliano alle Vergini di prendersi del tempo per sé stesse in questo inizio d’anno. Il benessere personale è fondamentale, e potreste scoprire nuovi interessi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per le Bilance, il Capodanno porta crescita e sviluppo personale. È il momento di mettersi alla prova e di perseguire i vostri obiettivi con determinazione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli Scorpioni possono aspettarsi una nuova energia positiva in questo inizio d’anno. Le stelle suggeriscono di lasciarsi alle spalle il passato e di guardare avanti con ottimismo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il 2024 inizia con nuove opportunità per i Sagittari. Le relazioni saranno al centro dell’attenzione, e potreste fare incontri significativi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i nativi del Capricorno, il Capodanno è un momento ideale per pianificare il futuro e per stabilire obiettivi ambiziosi. La determinazione vi porterà lontano.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il nuovo anno porta energia positiva e creatività per gli Acquari. È il momento di esprimere la vostra individualità e di seguire le vostre passioni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, il Capodanno è un momento di riflessione e intuizione. Ascoltate la vostra voce interiore e seguite le vostre intuizioni.

Il Capodanno 2024 porta con sé opportunità e sfide per tutti i segni zodiacali. Seguendo i consigli di Paolo Fox e ascoltando le indicazioni delle stelle, potremo affrontare l’anno nuovo con fiducia e determinazione. Che il 2024 sia un anno di successi e realizzazioni per tutti!