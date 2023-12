Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il 2024 inizia per gli Arieti con una sferzata di energia e creatività. Branko prevede che questo sarà un anno in cui potrete realizzare i vostri obiettivi più ambiziosi. Il vostro spirito combattivo vi porterà lontano, ma ricordate di prendervi del tempo per rilassarvi e prendervi cura di voi stessi.

Consiglio dell’astrologo: Siate pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno, ma non dimenticate di trovare un equilibrio tra lavoro e relax.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

I nati sotto il segno del Toro possono aspettarsi un inizio d’anno piacevole e tranquillo. Branko vede l’amore e l’armonia intorno a voi, sia nelle relazioni familiari che in quelle romantiche. È il momento ideale per stabilire connessioni significative e approfondire i legami.





Consiglio dell’astrologo: Sfruttate questa energia positiva per risolvere eventuali conflitti o incomprensioni nelle relazioni.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il 2024 porta con sé una maggiore chiarezza mentale per i Gemelli. Secondo Branko, questo sarà un anno in cui riuscirete a vedere le cose con maggiore chiarezza e a prendere decisioni importanti. È un buon momento per pianificare il futuro e concentrarsi su obiettivi a lungo termine.

Consiglio dell’astrologo: Mantenete un atteggiamento positivo e siete pronti ad adattarvi ai cambiamenti che si presenteranno.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Capodanno 2024 sarà un periodo di crescita personale per i nati sotto il segno del Cancro. Branko prevede che sarete spinti a esplorare nuove opportunità e a sviluppare nuove abilità. È un momento ideale per investire in voi stessi e perseguire i vostri interessi.

Consiglio dell’astrologo: Non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort e sperimentare cose nuove.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i Leoni, il nuovo anno inizia con un forte senso di determinazione. Branko vede che sarete pronti a superare gli ostacoli e a raggiungere i vostri obiettivi con determinazione. La vostra leadership naturale sarà un vantaggio in questo periodo.

Consiglio dell’astrologo: Siate aperti alla collaborazione con gli altri e considerate le loro opinioni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il 2024 porta con sé opportunità finanziarie per i nati sotto il segno della Vergine. Branko prevede che sarete in grado di migliorare la vostra situazione economica e di ottenere risultati concreti nei vostri sforzi finanziari.

Consiglio dell’astrologo: Pianificate attentamente le vostre finanze e cercate investimenti o opportunità che possano portare a lungo termine.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per le Bilance, l’anno nuovo inizia con un maggiore focus sulle relazioni personali. Branko vede che sarete più empatici e pronti a sostenere gli altri. Questo porterà a connessioni più profonde e significative nelle vostre relazioni.

Consiglio dell’astrologo: Dedicate del tempo a costruire e nutrire le vostre relazioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il 2024 sarà un anno di crescita personale per gli Scorpioni. Branko prevede che sarete pronti a esplorare il vostro mondo interiore e a comprendere meglio voi stessi. Questo vi aiuterà a superare vecchi schemi e a ottenere una maggiore chiarezza nella vostra vita.

Consiglio dell’astrologo: Praticate la mindfulness e cercate modi per ridurre lo stress.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittari inizieranno il 2024 con un desiderio di avventura e esplorazione. Branko prevede che sarete spinti a viaggiare e a cercare nuove esperienze. Questo è il momento ideale per espandere i vostri orizzonti.

Consiglio dell’astrologo: Pianificate viaggi o attività che vi permettano di sperimentare nuove culture e prospettive.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il nuovo anno inizia con una maggiore stabilità per i Capricorni. Branko prevede che sarete pronti a stabilire basi solide per il vostro futuro. Questo è un buon momento per lavorare su progetti a lungo termine e per concentrarvi sulla vostra carriera.

Consiglio dell’astrologo: Siate determinati e costanti nei vostri sforzi per ottenere successo.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il 2024 porterà per gli Acquari una maggiore consapevolezza spirituale. Branko prevede che sarete inclini a esplorare le vostre credenze e a cercare un significato più profondo nella vita. Questa ricerca interiore vi porterà a una maggiore pace interiore.

Consiglio dell’astrologo: Dedicate del tempo alla meditazione o alla riflessione spirituale.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, il Capodanno 2024 inizia con una maggiore chiarezza nelle relazioni. Branko prevede che sarete pronti a comunicare in modo aperto e onesto con gli altri. Questo porterà a relazioni più sincere e significative.

Consiglio dell’astrologo: Siate onesti nei vostri dialoghi con gli altri e cercate di ascoltare attentamente.