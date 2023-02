Dove vive Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono due dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Scopriamo tutto sulla casa di questa famosa coppia.

Sicuramente, se pensiamo a una coppia famosa nel mondo della televisione, non possiamo non pensare a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I due hanno vissuto in una splendida casa a Roma, nel quartiere Parioli, uno dei più chic della capitale. Nel febbraio 2023, però, Costanzo è morto.

La coppia è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata e quindi anche sulla propria casa. Tuttavia, grazie ad alcune interviste e video, come quello rilasciato a Che tempo che fa nel 2018, è stato possibile dare una sbirciatina al loro nido d’amore.

La casa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un luogo di amore e risate.

Come accennato, non ci sono molte immagini della casa che circolano sul web. Tuttavia, in una video-intervista che Maurizio ha rilasciato a Che Tempo Che Fa, siamo in grado di vedere alcune stanze della loro bella casa. Ecco il video in cui Maria viene seguita dalle telecamere per andare a cogliere una delle passioni più sfrenate del suo compagno… il gelato!

Come possiamo vedere, Maurizio è legato dal suo studio a uno stile elegante e raffinato dal sapore quasi antico: scrivania in legno massiccio, piante da interno, divano bianco e un mobile, probabilmente d’argento.

Maria ci fa fare un breve giro e ci racconta come Maurizio, nonostante la dieta ferrea, riesca a contrattare con il nutrizionista per poter mangiare un gelato ogni tanto.

La padrona di casa ci conduce in cucina attraverso un elegante corridoio bianco, con quadri appesi alle pareti e un raffinatissimo tappeto persiano.

La cucina è luminosa, moderna, con armadietti in legno e un grande frigorifero… dove Maurizio teneva le sue scatole di gelato!

Anche se non possiamo vederle, ci sono poi molte altre stanze della casa, come la camera da letto. Sembra che i due dormissero in letti separati, perché a Maurizio piaceva stare in salotto a guardare la TV tutta la notte, a volte fino al mattino.