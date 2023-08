Dramma a Battipaglia: Bimba di 7 anni trovata nuda e livida in strada

Una terribile vicenda ha scosso Battipaglia lo scorso 30 luglio, ma solo oggi è venuta alla luce. Era un pomeriggio di domenica quando un passante ha fatto una sconvolgente scoperta: una bimba di soli 7 anni, praticamente nuda e con solo un paio di slip addosso, giaceva in strada. Il suo corpo era segnato da escoriazioni e lividi, suscitando orrore nell’uomo che l’ha soccorsa. Come poteva essere sola, denudata e malconcia in mezzo alla strada?

Le autorità sono giunte immediatamente sul luogo, fornendo assistenza alla piccola e avviando un’indagine serrata. La risposta scioccante della bimba ha gettato luce su un oscuro scenario di abusi domestici. “Mamma e nonno mi hanno presa a cinghiate”, ha rivelato la giovane vittima, confermando i segni evidenti di violenza sparsi sul suo corpo. La sua voce ha scatenato un allarme tra le forze dell’ordine, spingendole a intervenire prontamente per fare luce sulla situazione.

Dalle indagini è emerso che la bimba sarebbe stata picchiata con una cintura dalla madre di 32 anni e dal nonno materno di 62 anni. Un quadro di abusi domestici si è delineato con chiarezza, coinvolgendo anche il padre della piccola. Tutti e tre sono ora indagati per maltrattamenti in famiglia e abbandono d’incapace. La giovanissima vittima è stata affidata alla custodia della zia paterna, cercando di garantirle una situazione di maggiore sicurezza e benessere.