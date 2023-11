Dramma a Bergamo: Arrestata la Badante dell'Anziana Caduta dalla Finestr - Controcopertina

Il caso di Rosanna Aber, 77 anni, che cadde dal quarto piano della sua abitazione a Bergamo il 22 aprile 2022, ha preso una svolta inaspettata. Inizialmente trattato come un suicidio, l’indagine ha ora portato all’arresto della sua badante, Krystyna Mykhalchuk, 26 anni, cittadina ucraina, accusata di omicidio e uso indebito della carta di credito della vittima. Un oscuro legame con la ludopatia getta un’ombra inquietante su questo tragico episodio.

Il Sospetto Omicidio

Le indagini in corso da aprile 2022 hanno rivelato una realtà sconvolgente: Rosanna Aber non era afflitta da alcuna condizione depressiva o problemi psicologici che potessero giustificare un atto estremo come il suicidio. Al contrario, pochi giorni prima dell’incidente, la pensionata aveva persino pagato integralmente un viaggio che aveva programmato per i mesi successivi. Tuttavia, la mattina stessa della sua tragica caduta dalla finestra, Rosanna aveva scoperto che circa 2000 euro erano stati prelevati dal suo conto senza il suo consenso. Gli investigatori ritengono che questo possa essere il movente dietro l’omicidio.

L’Incubo della Ludopatia

Le testimonianze dei vicini sono risultate fondamentali nell’inchiesta. Hanno raccontato di aver sentito gridare l’anziana poco prima della sua caduta fatale. Inoltre, l’unica persona presente nell’appartamento al momento dell’incidente era la badante, Krystyna Mykhalchuk. Una testimone ha riferito: “Mi aveva chiesto 50 o 100 euro tre o quattro volte e li avevo prestati perché diceva di trovarsi in difficoltà”. Tuttavia, è emerso che Krystyna soffriva di ludopatia. Era stata spesso vista nei bar del centro, dove sperperava centinaia di euro in gratta e vinci e videopoker.





Il mistero che circonda la morte dell’anziana caduta dalla finestra si infittisce sempre di più, ma ora Krystyna Mykhalchuk è in custodia nel carcere di Bergamo, in attesa di risposte da parte delle autorità giudiziarie. Questo tragico episodio solleva importanti questioni sulla sicurezza delle persone anziane affidate alle cure di badanti, sottolineando l’importanza di una rigorosa selezione e supervisione di coloro che si occupano dell’assistenza a domicilio.