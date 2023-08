Dramma in Vacanza: Bimba di 12 Anni rischia la vita in piscina a causa dei suoi lunghi capelli!

Il tragico evento a Misano Adriatico

Un nuovo e sconvolgente incidente in piscina rattrista l’estate. Questa volta è toccato a una giovane turista di 12 anni in vacanza a Misano Adriatico, Rimini. La bimba, originaria della Svizzera e in vacanza con la sua famiglia, è attualmente in ospedale in condizioni critiche a seguito di un incidente in piscina.

Momenti di panico: come è successo

Immaginate una normale giornata estiva: sole, divertimento e giochi in piscina. Purtroppo, quello che doveva essere un momento spensierato per la famiglia si è trasformato in un incubo. Dopo aver eseguito un tuffo, i lunghi capelli della 12enne si sono agganciati al bocchettone aspirante della piscina. La tensione è salita quando i genitori, non vedendo riemergere la figlia, hanno cercato disperatamente di liberarla.

L’intervento salva-vita

Grazie all’azione tempestiva dei presenti, il sistema di aspirazione della piscina è stato prontamente spento, permettendo alla piccola di riemergere. Il personale sanitario, rapidamente giunto sul posto, ha prestato i primi soccorsi e ha trasportato la bambina in ospedale.

Speranze e attese

Al momento, nonostante la gravità della situazione, le informazioni disponibili indicano che la bimba non dovrebbe essere in pericolo di vita. Tuttavia, resta ricoverata in prognosi riservata, mentre la sua famiglia e l’intera comunità attendono speranzose ulteriori notizie positive.

Il tragico incidente serve come un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza in piscina, soprattutto durante i mesi estivi quando l’affollamento è maggiore.