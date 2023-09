Drammatica fine per Lucia e Francesco: Investiti da un’auto fuori controllo

Una tragica fatalità ha scosso Napoli nella mattinata del 30 settembre, quando Lucia e Francesco, giovani di 20 e 23 anni, sono stati vittime di un terribile incidente stradale. Vi raccontiamo la drammatica vicenda.

Un Destino Inesorabile

Un Inizio Normale: Lucia Morra e Francesco Altamura, giovani napoletani rispettivamente di 20 e 23 anni, stavano vivendo una mattinata come tante altre. Erano insieme, su uno scooter condotto da Francesco, dirigendosi in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.

L’Orrore dell’Incidente: Tuttavia, in un attimo, la normalità è stata strappata via dalla tragedia. Un’auto Audi, guidata da un 34enne napoletano, ha invaso la loro corsia. L’impatto è stato inevitabile e devastante. Lucia e Francesco sono stati travolti e, purtroppo, hanno perso la vita sul colpo. Nonostante i soccorsi immediati, nulla poteva più essere fatto per salvare le loro giovani vite.

Una Comunità In lutto

Residenti di Napoli: Lucia e Francesco erano residenti a Napoli, nella zona collinare della città. Anche se indossavano il casco, la violenza dell’urto contro l’auto Audi nera che ha invaso la loro corsia ha segnato una fine prematura alla loro promettente vita.

L’Indagine in Corso: La Polizia Locale ha aperto un fascicolo sull’incidente e sta conducendo le indagini necessarie per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Dai rilievi iniziali sembra chiaro che l’auto coinvolta nell’incidente ha invaso la corsia in cui si trovavano Lucia e Francesco, privandoli della loro vita giovane e piena di speranze.

Verifica dell’Alcol e delle Sostanze

Sottoposto a Esami: L’autista dell’Audi, un uomo di 34 anni di Napoli, è stato sottoposto a un test sull’alcol e sulle sostanze stupefacenti per determinare se fosse sotto l’influenza di tali sostanze al momento dell’incidente. Gli esiti di questi esami saranno resi noti nei prossimi giorni.

Veicoli e Cellulare Sequestrati: Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro, così come il cellulare dell’autista dell’Audi. Queste misure serviranno a fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità.

Una Tragedia Immane: Questa tragedia ha sconvolto le famiglie di Lucia e Francesco, così come l’intera comunità di Napoli. Le indagini in corso cercheranno di far luce su questo incidente stradale devastante e cercare giustizia per le giovani vite spezzate in modo così tragico.