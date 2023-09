Omicidio a sangue freddo: 35enne con problemi psichici uccide il vicino anziano!

La tranquilla comunità di Borgata Minietti, situata a Giaveno, nel Torinese, è stata scossa da una tragica scoperta nella mattinata di oggi, 30 settembre. Emilio Mazzoleni, un anziano di 71 anni, è stato trovato senza vita nel suo domicilio, con il cranio gravemente fratturato e circondato da una pozzanghera di sangue. La compagna della vittima, preoccupata per le sue chiamate inascoltate, è stata la prima a fare la terrificante scoperta.

L’Arresto di Marco Gilioli, il Vicino di Casa

La casa della vittima era in uno stato di caos, e l’arrivo dei soccorsi ha purtroppo confermato la tragica fine di Emilio Mazzoleni. Le prime analisi sul corpo hanno immediatamente sollevato sospetti, rivelando segni evidenti di violenza fisica. Di conseguenza, è stato effettuato l’arresto di Marco Gilioli, un vicino di casa di 35 anni. I rapporti tra la vittima e Gilioli erano stati tesi, con precedenti litigi che gettavano ombre sinistre su questo terribile evento.

Problemi Psichici e Antecedenti Giudiziari di Gilioli

Le indagini iniziali hanno rivelato che Marco Gilioli soffre di problemi psichici noti alle autorità. Nonostante abbia conseguito la laurea in Scienze e tecnologie agrarie dopo aver completato la maturità scientifica, è stato soggetto a numerosi Trattamenti Sanitari Obbligatori (Tso). Un conoscente della vittima ha descritto il presunto assassino come una persona pericolosa che avrebbe richiesto un monitoraggio costante e non avrebbe dovuto essere lasciata sola.

In risposta a questa tragica vicenda, la Procura di Torino, rappresentata dalla Pm Manuela Pedrotta, ha assunto la supervisione delle indagini svolte dai Carabinieri sul luogo del delitto. La comunità locale rimane sconvolta da questa terribile perdita, mentre si cerca di far luce su questo oscuro capitolo nella storia di Giaveno.