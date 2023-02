Due gemelle condividono lo stesso ragazzo e vogliono rimanere incinta insieme: «Dobbiamo essere uguali»

Due gemelle australiane identiche, Anna e Lucy Decinque, hanno condiviso una confessione alla televisione britannica: hanno lo stesso fidanzato e vogliono rimanere incinte nello stesso momento. Le sorelle hanno 35 anni e vivono a Perth. Sono state intervistate dal programma ITV “This Morning” per parlare della loro vita quotidiana. Anna e Lucy condividono lo stesso fidanzato, Ben, da 11 anni e hanno spiegato che non possono vivere l’una senza l’altra e sono inseparabili 24 ore al giorno.

I retroscena

La storia non finisce qui, perché Ben ha anche un fratello gemello. I gemelli hanno spiegato che capiscono perfettamente la situazione, dicendo: “Lui capisce che dobbiamo essere uguali, dobbiamo fare tutto insieme, non c’è nessuna pressione, lui capisce e basta”. Alla domanda se ci fosse una sorta di gelosia, hanno risposto con un secco “no”.

Tuttavia, le sorelle hanno riconosciuto di essere consapevoli di non poter controllare le gravidanze nello stesso momento. Il loro desiderio è quello di vivere la gravidanza insieme e di prendersi cura dei figli in modo paritario. Anche se non si aspettano che i figli siano identici, vogliono semplicemente che siano “felici”. L’intervista alle due sorelle ha suscitato una moltitudine di commenti. Come riporta il tabloid “DailyMail”, alcuni si sono spinti a considerare la loro storia “inquietante”.