Due Rottweiler diventano aggressivi: padrona ricoverata d’urgenza

Una Dedica Che Ha Avuto un Prezzo Elevato

Un post sui social media può trasmettere amore e affetto, ma può anche avere conseguenze inaspettate. Questa è la lezione imparata dalla 31enne australiana Nikita Piil, la cui dedica affettuosa ai suoi due Rottweiler ha avuto un epilogo tragico. In un post su Facebook, Nikita aveva lodato i suoi cani come se fossero suoi figli, definendoli “leali” e “protettivi”. Tuttavia, poco dopo aver condiviso questi sentimenti positivi, è stata brutalmente aggredita dai suoi adorati animali.

Una Dedicata a Bronx che È Diventata un Incubo

Il tragico episodio è avvenuto il 16 settembre fuori dalla residenza di Nikita, a Perth. La donna aveva scritto una dolce dedica a Bronx, uno dei Rottweiler, che stava festeggiando il suo primo compleanno. Nel post, aveva elogiato il cane come un compagno incredibile, leale, intelligente e protettivo. Queste parole affettuose sono diventate un preludio all’orrore che si è verificato successivamente.

Un Attacco Violento e Disperato

Quel pomeriggio, intorno alle 16:30, Nikita è stata attaccata dai suoi cani, nonostante le lodi recenti. I vicini hanno sentito le sue urla e hanno cercato di intervenire per separare i cani, ma i Rottweiler hanno continuato l’aggressione per ben 10 minuti. Le forze dell’ordine sono arrivate in seguito, cercando di placare i cani con un teaser, ma la situazione è diventata così critica che hanno dovuto aprire il fuoco. Questa mossa ha portato al grave ferimento di uno dei due Rottweiler, che è stato successivamente abbattuto a causa delle ferite riportate.

Un Intervento Chirurgico per Salvare un Braccio

La tragedia ha lasciato Nikita gravemente ferita. È stata trasportata d’urgenza al Royal Hospital di Perth con ferite profonde a entrambe le braccia e a una gamba. Ha subito un intervento chirurgico complesso per cercare di salvare il suo braccio destro. Questo tragico incidente serve da ammonimento su quanto sia importante esercitare la massima precauzione e consapevolezza quando si tratta di animali potenzialmente pericolosi, indipendentemente da qualsiasi affetto che si possa provare per loro. La realtà può superare inaspettatamente il mondo virtuale dei social media.