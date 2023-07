“È arrivata Beatrice”. Ex di Temptation Island, annuncia con gioia l’arrivo di Beatrice, la sua seconda figlia

Martina Sebastiani, volto noto di Temptation Island, è in estasi con l’arrivo della sua adorabile bambina, Beatrice. Condividendo la dolce notizia sui social, l’ex partecipante del reality show ha dato il benvenuto alla sua seconda figlia, rendendo la sua famiglia ancora più felice. Scopriamo i dettagli della gioiosa occasione!

L’arrivo di Beatrice

Con grande entusiasmo, Martina ha annunciato l’arrivo della sua piccola principessa, Beatrice, nata alle 10:27 del mattino con un peso di 3,455 kg e una lunghezza di 51 cm. Orgogliosa, ha sottolineato la somiglianza con la sua prima figlia, Vittoria, venuta al mondo due anni fa. Questa nuova arrivata ha portato ancora più gioia nella vita di mamma e papà.

Un Gender Reveal Party speciale

Nei mesi precedenti, Martina aveva organizzato con gioia un classico Gender Reveal Party per svelare il sesso del secondo bebè in arrivo. Ed è stata una festa tutta al femminile! Con grande emozione, ha condiviso con i suoi seguaci l’annuncio che un’altra dolce bambina sarebbe entrata a far parte della famiglia. Con l’hashtag #girlspower, Martina ha espresso tutto l’amore e la felicità per l’arrivo della piccola Beatrice.

Il passato di Martina a Temptation Island

Ricordiamo che Martina Sebastiani è stata un volto noto di Temptation Island nel 2018, dove ha partecipato insieme al suo allora fidanzato Gianpaolo Quarta. Dopo la fine del reality, la loro relazione si è interrotta, e Martina ha poi intrapreso una breve storia con il tentatore Andrea Dal Corso, attualmente legato a Teresa Langella. Tuttavia, oggi Martina è felicemente innamorata e impegnata con il suo attuale compagno, la cui identità preferisce mantenere riservata.

Un amore incondizionato

Nelle sue parole dolci e commosse, Martina ha espresso tutto il suo amore per il suo compagno e il desiderio di costruire una famiglia felice insieme. Con passione e gratitudine, ha condiviso l’emozione di scoprire la gravidanza e come già a pochi mesi di gestazione potesse sentire la piccola Beatrice muoversi in grembo, regalandole continue emozioni. Ora, con l’arrivo della sua seconda figlia, Martina e il suo partner sono pronti ad accoglierla con amore incondizionato e la gioia di vivere nuovi momenti speciali insieme.

Un augurio di felicità

I follower di Martina hanno affollato i suoi social con messaggi di congratulazioni e affetto, condividendo la gioia per l’arrivo della piccola Beatrice. Questo nuovo capitolo della sua vita è accolto con tanta felicità e affetto, e i suoi fan sono impazienti di vedere crescere e scoprire la piccola. Auguri sinceri per la felicità e la gioia che Beatrice porterà nella vita di Martina e della sua famiglia.