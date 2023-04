È giunto il momento di ardere in un’emozione travolgente! Uomini e Donne, esplosione di passione intorno a Nicole Santinelli: le incandescenti rivelazioni provengono direttamente dalle mura dello studio.

Uomini e Donne, un’ex fiamma accusa appassionatamente Nicole Santinelli di aver giocato con i suoi sentimenti. Il bacio tra lei e Carlo scatena emozioni travolgenti e commenti accesi dal pubblico: “Carlo, che sembra aver appena scoperto l’amore, è davvero sincero? O è Andrea il vero e Carlo l’ingannatore? Io temerei un uomo come Carlo.”

Carlo sembra voler mettere già il coprifuoco sulla relazione, promuovendo incessantemente la sua palestra più che innamorarsi perdutamente. Anche Nicole Santinelli viene messa in discussione, con parole taglienti da alcuni personaggi storici del programma, tra cui Roberta Di Padua, che non perde occasione di ironizzare sulla splendida tronista.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Cristian non nasconde la sua delusione per Nicole Santinelli in un’intervista a Lollomagazine.it: “Mi sono sentito ingannato, ho notato in lei un comportamento opposto a ciò che lei affermava di volere e cercare in una relazione, soprattutto la coerenza.”

Cristian aggiunge con veemenza: “La sua passività e i suoi sorrisi forzati mi hanno ferito, facendomi comprendere quanto le sue parole e gesti nei miei confronti fossero privi di valore e falsi. Mi ha confessato, ancora una volta, di pentirsi dei baci e di essersi comportata bene quella settimana.”

Infine, un’ardente previsione sulla scelta: Cristian è convinto che sarà Andrea, “sempre che non si rovini tutto con qualche altro tatticismo subdolo e scorretto, come il bigliettino”. E Carlo? I dubbi su di lui permangono. I fan scrivono: “Con tutto il rispetto per la storia di Carlo, ma non credo affatto al suo interesse per Nicole! È tutto troppo esagerato! Poesie, frasi da film e questo coinvolgimento eccessivo non sono credibili dopo nemmeno un mese di frequentazione in un programma TV!”