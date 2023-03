“È il corpo della madre”. La rivelazione sconcertante dei carabinieri in quell’abitazione al decesso della figlia

Oltraggio e strazio hanno riempito il quartiere di Paderno Dugnano quando i residenti hanno dato l’allarme ai Carabinieri dopo la scioccante scoperta di Pasqualina Munerato, 90 anni, e di sua figlia Sabina Ghirello, 64 anni, nella loro villetta. Nonostante le notizie sul malore dell’anziana donna, nessuno si aspettava l’atroce verità che è stata presto svelata. Questa tragedia ha scatenato un dolore appassionato nella comunità.

I Carabinieri, allertati dai vicini preoccupati, hanno fatto irruzione nell’abitazione di Sabina Ghirello per trovare i documenti di una Rsa dove Pasqualina Munerato, 90 anni, avrebbe dovuto soggiornare per motivi di salute. Ma, tragicamente, invece di trovare l’anziana donna, gli agenti hanno scoperto il cadavere di Sabina in avanzato stato di decomposizione sul suo letto. Si ritiene che la donna fosse morta da circa tre giorni. È una tragedia straziante che non deve essere dimenticata.

Con una scoperta sconvolgente, i Carabinieri hanno scoperto che Sabina Ghirello aveva nascosto il cadavere della madre nella sua casa, lasciandoli inorriditi.

Nella stessa casa, i carabinieri hanno trovato il corpo deceduto della madre di Sabrina, Pasqualina, chiuso in una cassapanca. Si ritiene che l’anziana donna fosse deceduta da almeno sei-sette mesi. L’ipotesi iniziale è che Sabrina possa aver occultato il cadavere della madre per continuare a percepire la pensione. Intervenuti sul posto, i Carabinieri della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano hanno avviato con appassionata urgenza gli accertamenti tecnico-scientifici disposti dalla Procura della Repubblica di Monza.

I militari sono rimasti inorriditi quando hanno fatto irruzione nell’abitazione delle donne, trovandola in uno stato di disordine e sporcizia. Dopo un attento esame, i corpi delle due donne sono stati rapidamente portati all’Istituto di Medicina Legale di Milano. Solo un’indagine approfondita potrà rivelare le cause della tragica morte di madre e figlia.

È ovvio che la morte di Pasqualina Munerato non è mai stata denunciata e la figlia Sabina Ghirello ha continuato a ricevere la pensione della madre sul loro conto comune. Si ritiene che questo denaro fosse l’unico mezzo di sostentamento per la 64enne. Si pensa che sia stata Sabina a informare tutti che la madre si trovava in un ospedale in Veneto. È una situazione straziante ed è triste pensare alle difficoltà che Sabina deve aver affrontato senza sua madre.