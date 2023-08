“È lei la vittima, quella famosa”. Tragedia in mare durante le vacanze italiane: la morte di Adrienne Vaughan

Un terribile incidente ha scosso le pacifiche acque della Costiera Amalfitana. Il tentativo di una famiglia di trascorrere un giorno in mare si è trasformato in una tragedia, con la morte di una madre davanti agli occhi del marito e dei figli.

Lo scontro in mare: dettagli sull’incidente

Sul gozzo sorrentino affittato per l’occasione, la famiglia stava godendo di una gita lungo la pittoresca Costiera Amalfitana. Purtroppo, ciò che doveva essere una giornata di divertimento si è trasformato in un incubo quando è avvenuto un violento scontro con il veliero turistico Tortuga, con circa 80 turisti a bordo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica, e resta da comprendere a fondo le responsabilità delle persone coinvolte nella tragedia.

Adrienne Vaughan, la donna a bordo del gozzo, muore a 45 anni. L’urto contro il veliero turistico è stato tale da farla sbalzare in mare, dove è finita tragicamente intrappolata tra le eliche del motore.

Adrienne Vaughan: chi era la vittima dell’incidente?

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi della Guardia Costiera, nulla si è potuto fare per salvare la vita di Adrienne. I suoi figli, per fortuna, sono rimasti illesi; il marito ha riportato un forte dolore alla spalla, e lo skipper è rimasto ferito agli arti.

Adrienne era una donna brillante, con un marito che amava e due figli di 14 e 11 anni. Il loro sogno era un viaggio in Europa, che li aveva portati da Londra a Roma. Laureata alla New York University, dal 2021 era presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, celebre per la pubblicazione dei romanzi fantasy “Harry Potter”.

Ricordi di Adrienne: una leader apprezzata

Prima del suo ruolo a Bloomsbury, Adrienne aveva messo le sue competenze al servizio del gruppo editoriale Disney. Le parole di un ex collega su Linkedin sottolineano la sua carismatica personalità: “È stata il mio coach e il mio mentore. Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader”. Il suo improvviso addio ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo nella vita della sua famiglia, ma anche nel mondo editoriale.