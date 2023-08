“Ancora non è chiaro” – Nunzia de Girolamo, già in piena controversia dopo il suo ritorno in televisione

l gossip è in fermento con il ritorno di Nunzia De Girolamo in televisione. La conduttrice italiana è pronta a debuttare con un nuovo talk show originale, rimpiazzando Peter Gomez. Questa scelta ha suscitato critiche e polemiche, e ora il mistero si infittisce intorno ai palinsesti televisivi della Rai.

Il Bivio Decisionale

Secondo quanto riportato da Tvblog.it, Nunzia De Girolamo si trova di fronte a un bivio decisionale: accettare l’offerta di Rai 1 con “Ciao Maschio” o accettare la sfida di Rai 3 insieme a Bianca Berlinguer? La sua presenza è richiesta anche per guidare un altro programma, “Prima Serata”, inizialmente previsto per il lunedì ma poi slittato di un giorno e anticipato di un mese.

La Contesa nella Rai

La Rai sembra avere grandi progetti per Nunzia De Girolamo, contromettendo il programma “Carta Bianca” di Rete 4 con una trasmissione della stessa conduttrice. Questa nuova sfida la vedrebbe confrontarsi con il programma di Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Inizialmente prevista per la prima serata del lunedì su Rai 3, la trasmissione è stata poi anticipata di un mese e traslata al martedì, con data di partenza più probabile fissata al 3 ottobre 2023.

Cambiamenti in Arrivo

Anche il programma di successo “Ciao Maschio” vedrà dei cambiamenti. Lo start della nuova serie di 14 puntate è previsto nella seconda serata del sabato su Rai 1 a partire da gennaio. Questo si aggiungerà alle otto puntate invernali già previste, creando un’unica serie di 14 trasmissioni.

Conclusione

Il ritorno in tv di Nunzia De Girolamo sta creando un vero e proprio caso nella Rai. Le decisioni riguardo ai palinsesti e le anticipazioni delle trasmissioni stanno tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. Non resta che aspettare e vedere cosa il futuro riserva per la talentuosa conduttrice italiana.