Adolescente di 14 anni si schianta contro un hotel con il SUV del padre: l’incidente filmato in diretta sui social

Un giovane adolescente di 14 anni ha rubato il SUV del padre, provocando un incidente spettacolare a Fregene, una popolare località balneare vicino a Roma. Il giovane si è vantato sui social media della sua abilità di raggiungere velocità fino a 100 chilometri orari nelle strette strade della cittadina.

Incidente all’alba: il dettaglio dell’evento

Nelle prime ore del 2 agosto, il ragazzo si è schiantato contro il muro perimetrale dell’Hotel Corallo, uno degli alberghi più esclusivi di Fregene. Nonostante l’impatto, fortunatamente il ragazzo ha riportato solo contusioni.

Il ragazzino avrebbe preso le chiavi del SUV di suo padre e, secondo un video pubblicato su Instagram, non era solo al momento dell’incidente. Nel filmato, registrato alle 4:30 del mattino, si può vedere un ragazzo che sperimenta la potenza del motore del SUV Mercedes, sfidando il limite di velocità di 30 chilometri orari della zona.

Incidente in diretta sui social: le conseguenze

Dopo una sterzata a tutta velocità in un parcheggio, il giovane ha perso il controllo del potente veicolo, schiantandosi contro un muro. Il video sembra essere stato girato nei pressi dell’hotel in Via Gioiosa Marea a Fregene, dove è stata poi trovata l’auto incastonata nel muro perimetrale.

Si pensa che gli altri ragazzi a bordo dell’auto siano fuggiti dopo l’incidente. Secondo le informazioni disponibili, il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria. Il padre sarà chiamato a risarcire i danni all’albergo e a rispondere della mancanza di supervisione del figlio.

Mostrarsi sui social a 100 km/h: un gioco pericoloso

Nel video, il giovane alla guida della Mercedes si vanta di poter raggiungere velocità di 100 km/h in pochi secondi, con rapidi cambi di direzione lungo il lungomare di Fregene. Le immagini sembrano geolocalizzare con precisione il video proprio nel parcheggio antistante all’Hotel Corallo.

Questo incidente sottolinea i pericoli della combinazione tra social media, velocità eccessiva e giovani guidatori inesperti. Un monito per tutti i genitori sulla necessità di monitorare attentamente le attività dei propri figli, specialmente quando si tratta di veicoli potenti come un SUV.