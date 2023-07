"È lui il nuovo conduttore". Colpaccio di Gerry Scotti, la decisione ufficiale di Mediaset - Controcopertina

Un fantastico annuncio arriva da Mediaset riguardo a Gerry Scotti, che è stato scelto come conduttore di un programma televisivo. Con una carriera che ha fatto la storia della televisione italiana, Scotti è sicuramente una garanzia per gli ascolti. La decisione ufficiale è stata presa da Mediaset, suscitando grande gioia tra milioni di telespettatori.

Nella serata del 4 luglio, Mediaset ha presentato i palinsesti della prossima stagione e Gerry Scotti è stato protagonista, grazie all’assegnazione di questo importante programma. Tra le altre notizie, spiccano l’addio di Belen Rodriguez a “Tu sì que vales” e “Le Iene” e l’uscita di scena di Barbara D’Urso da “Pomeriggio Cinque”, che sarà sostituita da Myrta Merlino. Inoltre, Bianca Berlinguer passa da Rai a Mediaset dopo 34 anni di lavoro con l’emittente pubblica.

Mediaset affida a Gerry Scotti uno storico programma

Dopo tanti anni, Mediaset ha deciso di riportare in televisione questo amato programma, e Gerry Scotti ha sicuramente accettato con entusiasmo la proposta. Sarà impegnato a condurre il programma dando il massimo di sé, anche se il suo predecessore storico è stato un’icona della televisione italiana. Non sarà facile emularlo, ma la vasta esperienza di Scotti lo rende un degno successore.

Come si può leggere dai palinsesti di Mediaset, Gerry Scotti sarà al timone de “La Ruota della Fortuna”, programma che è stato presentato per 14 anni dal compianto Mike Bongiorno. Successivamente, dal 2007, è stato condotto due volte da Enrico Papi. Dopo una lunga pausa, il padrone di casa di “Caduta Libera” è pronto per questa nuova avventura, che si preannuncia stimolante e appassionante.

Il quiz televisivo “La Ruota della Fortuna” è stato trasmesso su Canale 5 dal 1989 al 1996 e successivamente su Rete 4 fino al 2003. Dal 2007 al 2009, Enrico Papi lo ha condotto su Italia 1. Ora spetterà a Gerry Scotti riportare in vita questo programma storico.