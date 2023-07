"È morta davanti al fidanzato": La tragica fine di Mariella, 28 anni, investita da un camion - Controcopertina

Una giornata di svago si è trasformata in una tragedia senza precedenti. Mariella Carrino, una giovane donna di soli 28 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. In sella alla moto insieme al fidanzato Dario Gilberto Celestini, stavano tornando a casa dopo una piacevole gita, ma il destino ha voluto diversamente. Lungo la strada, sono stati coinvolti in una collisione fatale con una Fiat Panda, che trasportava una coppia di coniugi anziani. L’impatto è stato violento e Mariella non ha avuto scampo: il suo cuore ha smesso di battere.

La tragedia che ha portato alla morte di Mariella Carrino

Una giornata che avrebbe dovuto essere all’insegna del divertimento e del relax si è trasformata in un incubo. L’impatto tra la moto e l’auto è stato così violento che entrambi sono stati sbalzati sull’asfalto. Purtroppo, Mariella si è trovata in mezzo alla corsia opposta e in un tragico momento è stata travolta da un autotreno. Il conducente dell’autotreno non ha avuto modo di evitarla e Mariella è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, perdendo la vita all’istante.

Le conseguenze per Dario e le cure mediche

Il fidanzato di Mariella, Dario, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Ha riportato diverse fratture ed escoriazioni in diverse parti del corpo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È stato trasferito presso il policlinico Gemelli di Roma, dove è sotto osservazione medica. Le sue condizioni saranno attentamente monitorate per garantire una pronta guarigione.

Il dolore e l’amore eterno di Dario per Mariella

In quest’ora di profonda tristezza, Dario ha condiviso un messaggio commovente sulla sua pagina Facebook dedicato a Mariella. Ha citato una poesia di Frida Kahlo per esprimere tutto il suo amore e il suo dolore per la perdita della sua amata. Le parole non riescono a descrivere appieno ciò che sta provando, ma attraverso queste parole ha cercato di esprimere tutto il suo amore per Mariella.

Una tragedia che ha sconvolto una giovane vita

La morte prematura di Mariella Carrino è una tragedia che ha colpito profondamente la sua famiglia e i suoi amici. La sua vita è stata spezzata in un istante, lasciando un vuoto che non potrà mai essere colmato. Ora, la sua memoria vive attraverso coloro che l’hanno amata e conosciuta, e il suo ricordo rimarrà indelebile nei loro cuori.