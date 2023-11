“È ora che parliamo, Eleonora.” Queste sono le parole di Giulia Cecchettin, che ha affrontato la rabbia della sua sorella Elena durante la trasmissione “Storie Italiane”.

Il Caso di Giulia Cecchettin

L’Italia rimane scossa dalla terribile tragedia dell’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni scomparsa insieme al suo ex fidanzato il 11 novembre. Il fidanzato, Filippo Turetta, è stato arrestato in Germania dopo il ritrovamento del corpo di Giulia. È accusato di omicidio volontario aggravato, e sul corpo della giovane sono stati riscontrati segni di coltellate, mentre Turetta aveva con sé un coltello.

Le Parole di Elena Cecchettin

Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha condiviso il suo dolore e la sua rabbia in una recente intervista televisiva. Ha respinto l’etichetta di “mostro” spesso associata a Turetta, sottolineando che lui non è un’eccezione ma un prodotto della società patriarcale e della cultura dello stupro. Elena è stata ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” per discutere di questa tragedia.

Un Appello Potente

Elena Cecchettin ha lanciato un appello potente contro la violenza sulle donne. Ha sottolineato che le donne sono costrette fin dalla nascita a imparare a stare attente e a difendersi. Tuttavia, ha enfatizzato che il messaggio non dovrebbe essere solo per le donne, ma anche per gli uomini. Ha chiesto agli uomini di rendere la vita delle donne un po’ più facile, evitando di costringerle a essere costantemente in guardia. Elena ha sottolineato la necessità di una rivoluzione culturale per garantire alle donne giustizia e protezione.





La tragedia di Giulia Cecchettin è solo l’ultima di una serie di femminicidi in Italia quest’anno, e l’appello di Elena richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare seriamente il problema della violenza di genere nel paese.