"E ora come la mettiamo?" Rita Dalla Chiesa sulla Scelta di Luciana Littizzetto a Mediaset  - Controcopertina

La scelta di Luciana Littizzetto di trasferirsi a Mediaset suscita polemiche. Rita Dalla Chiesa condivide la sua opinione sulla nuova avventura televisiva della comica. Scopri cosa ha detto e le reazioni che si sono scatenate.

La Polemica su Luciana Littizzetto a Mediaset

Luciana Littizzetto, famosa conduttrice e opinionista televisiva, ha lasciato la Rai, come abbiamo già riportato. Insieme a lei, anche Fabio Fazio si separa dall’ente radiotelevisivo e lo vedremo presto su Rai 9 con un programma tutto suo, prodotto dallo stesso Fazio. Nel frattempo, sembra che Lucianina abbia trovato una nuova opportunità televisiva nella nuova edizione di Tu sì que vales, dove prenderà il posto di Teo Mammucari. Il comico romano aveva già annunciato che il loro percorso insieme sarebbe terminato a breve, e così è stato. Ora la simpatica torinese si unirà al cast del programma.

Rita Dalla Chiesa Rompe il Silenzio

Finalmente, Luciana Littizzetto si prepara a iniziare una nuova avventura a Mediaset, ma ovviamente la notizia non è stata ben accolta da tutti. Una parte dell’elettorato di destra ha espresso qualche perplessità riguardo all’ingaggio della Littizzetto da parte del gruppo Mediaset. Tra coloro che si sono espressi in modo critico, troviamo anche Rita Dalla Chiesa, che ha scritto su Twitter: “Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Felice che approdi a Mediaset”.

Il Commento di Rita Dalla Chiesa

Inoltre, Dalla Chiesa ha aggiunto: “Sarà importante, però, che dimostri coerenza, tenendo conto di tutte le battute che ha fatto negli anni sul presidente Silvio Berlusconi. Se la notizia è vera, infatti, andrà a lavorare a casa sua…”. Queste parole hanno scatenato una serie di commenti pungenti sia a sostegno che contro la conduttrice e politica.

Le Reazioni di Sabrina Ferilli

È interessante notare che anche Sabrina Ferilli, amatissima giudice del programma su Canale 5, ha commentato un post su Instagram riguardo a questa notizia. L’attrice ha scritto: “Spero che le rifilino una stoccata”, scherzando sul piccolo disturbatore Giovanni Iovino, che nelle passate edizioni di Tu sì que vales non le ha dato tregua.

Un Programma di Risate in Arrivo

Come sappiamo, Luciana Littizzetto è molto amica di Maria De Filippi e spesso le due si sono incontrate nel programma C’è Posta per te. Ora che Maria, Luciana e Sabrina saranno insieme nello stesso programma, ci aspettiamo momenti di puro divertimento. Non dimentichiamoci che nel cast saranno presenti anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Preparatevi a ridere!