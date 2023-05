“È solo colpa tua”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi lo ha fatto a Enrico Papi. È tensione, il pubblico ha ormai capito tutto: cosa succede tra i due

L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata da poche settimane e il pubblico italiano è già stato intrattenuto da una serie di sorprese e colpi di scena dei naufraghi, che coinvolgono anche gli opinionisti del programma. In particolare, sembra che tra la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi ci sia qualcosa in corso, come dimostrano le loro continue frecciatine in diretta tv.

Durante l’ultima diretta tv del programma, Ilary Blasi ha fatto un gesto nei confronti di Enrico Papi che non è passato inosservato. Ma cosa è successo esattamente? Ecco i dettagli.

Il gesto di Ilary Blasi per Enrico Papi in diretta tv: la situazione tra i due

Enrico Papi è uno dei volti noti della televisione italiana e il suo modo sempre divertente di gestire le situazioni ha fatto apprezzare la sua presenza all’interno del reality show. Tuttavia, sembra che qualcuno pensi che Papi stia rubando la scena alla padrona di casa, come hanno rivelato delle voci giunte alle orecchie di Ilary Blasi.

Durante la messa in onda della trasmissione, la conduttrice avrebbe azzardato un gesto nei riguardi dell’opinionista che avrebbe tentato di zittirlo con un gesto della mano mentre stava parlando. Il rapporto tra i due non è sfuggito allo sguardo attento dei telespettatori e neppure a Striscia la Notizia, che ha consegnato un tapiro a Enrico Papi.

La frecciatina di Ilary Blasi per Enrico Papi in diretta tv

Dopo la trovata divertente e ironica del tg satirico, Enrico Papi ha dimostrato un atteggiamento più contenuto nelle ultime puntate. Tuttavia, la frecciatina di Ilary Blasi non ha tardato ad arrivare. Presentando il suo opinionista, Ilary ha esclamato: “Fresco fresco di Tapiro, ho visto!”.

La risposta di Enrico Papi ha ispirato ulteriormente la conduttrice: “Purtroppo, e poi il Tapiro d’oro l’ho preso per colpa tua, perché il non c’entravo nulla!”, ha detto l’opinionista. “È sempre colpa mia! Adoro!”, ha replicato Ilary con un sorriso.

Questi siparietti continui tra Ilary Blasi ed Enrico Papi stanno attirando l’attenzione del pubblico e sicuramente alzeranno l’asticella delle aspettative per il resto dell’edizione di un reality show sempre di grande successo.