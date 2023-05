Edwige Fenech, sapete perché è finito il matrimonio con Luciano Martino

Le ragioni della fine del matrimonio di Edwige Fenech con Luciano Martino, comprese le circostanze che hanno portato alla loro separazione, non sono state rese note.

Edwige Fenech è stata l’incarnazione della commedia all’italiana, accanto a Barbara Bouchet, Gloria Guida e altre figure di spicco che hanno lasciato un segno nel cinema italiano. L’attrice è stata sposata una sola volta, con il produttore Luciano Martino, scomparso nel 1993.

Luciano Martino, nato nel 1933, sposò la bella attrice di commedie sexy italiane nel 1971 e la coppia rimase insieme fino al 1979. Al momento del matrimonio, Martino aveva molti anni in più di lei e la donna era da poco diventata madre di Edwin.

La relazione tra Edwige Fenech e Luciano Martino, compresi gli inizi e la conclusione, è stata documentata.

L’unico figlio dell’attrice non è il figlio di Luciano Martino e il padre del giovane non è mai stato rivelato al pubblico. Sergio Martino, noto regista e fratello del produttore cinematografico, è stato intervistato e ha parlato della sua ex moglie affermando: “Credo che sia stata un’attrice comica straordinaria. Era ideale per la commedia. Oltre alla sua figura alta e attraente, aveva un viso amichevole; non era una donna distaccata. Le persone potevano facilmente relazionarsi con lei. Un volto amichevole non mette mai in soggezione”.

Nonostante la separazione alla fine degli anni ’70, la coppia ha dimostrato di poter mantenere un forte legame. Lui ha dichiarato: “Non la vedo da tempo. Siamo amici, molto amici, ma le nostre vite hanno preso direzioni diverse”. Alla morte di Luciano Martino, l’attrice ha espresso il suo dolore con grande sentimento: “Avevamo un amore profondo l’uno per l’altra, un rispetto che durava da una vita e che ora è venuto meno. Eravamo molto uniti e lui era parte integrante della mia vita. Sono così sconvolta che ora è difficile parlare di lui”.