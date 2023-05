Elenoire Casalegno: la drammatica confessione sulla sua vita e la figlia

Elenoire Casalegno racconta un episodio drammatico della sua vita durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno”. Scopriamo insieme cosa ha condiviso.

Elenoire Casalegno racconta il suo dramma in tv

Nel programma “Oggi è un altro giorno”, la conduttrice ed ex modella Elenoire Casalegno si apre sul dramma personale che l’ha colpita, mostrando il lato umano e vulnerabile dei Vip.

Il suo racconto ha emozionato molti telespettatori che hanno dimostrato affetto e comprensione nei commenti sul suo profilo Instagram.

Un aneurisma e l’importanza dei controlli medici

Elenoire ricorda il terribile momento in cui il suo compagno fu colto da un aneurisma al cuore mentre lei era incinta. Fortunatamente, grazie all’intervento dei medici, il suo partner non subì danni permanenti. Questo episodio le ha fatto comprendere l’importanza dei controlli medici e di non sottovalutare nessun sintomo o malessere.

La gravidanza a rischio e l’intervento d’urgenza

Il racconto di Elenoire prosegue con il momento drammatico verso la fine della gravidanza della sua prima figlia. Nonostante una gravidanza tranquilla e controlli regolari, un giorno, sentendo alcuni dolori, decide di recarsi in ospedale per un controllo.

A seguito di esami, scopre che la bambina si era avvolta il cordone ombelicale attorno al collo, rischiando di soffocare. In pochi minuti, la situazione sarebbe potuta diventare irreversibile.

Un lieto fine per Elenoire Casalegno e sua figlia

Elenoire viene immediatamente portata in sala operatoria per un parto cesareo d’urgenza, grazie al quale la vita della sua bambina viene salvata. La piccola Swami è oggi una giovane donna di 23 anni, in salute e senza conseguenze dalla drammatica nascita.

Il pubblico ha seguito con ansia il racconto di Elenoire Casalegno, condividendo il dolore e la gioia di questa storia a lieto fine.