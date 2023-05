Sapete chi è Bianca Atzei? Età, lavoro, compagno, figli e biografia

Bianca Atzei: dalla musica ai reality, la carriera e la vita privata

Bianca Atzei ha esordito nella musica a Sanremo Social nel 2012 e ha partecipato a numerosi programmi televisivi e al Festival di Sanremo.

Biografia di Bianca Atzei

Nome completo: Veronica Atzei

Nascita: 8 marzo 1987

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 1,58 m

Partner: Max Biaggi (2015-2017), Stefano Corti (2019- presente)

Genitori: Renato e Gemma Atzei

Veronica Atzei, nota come Bianca Atzei, è una cantante milanese nata il 8 marzo 1987. Appassionata di canto fin dall’infanzia, interrompe gli studi durante la scuola superiore per motivi di salute e si iscrive al MAS di Milano. Inizia la sua carriera collaborando con sigle televisive e partecipando a programmi come CD: Live e Domenica Cinque.

La carriera di Bianca Atzei

2012: esordio a Sanremo Social con “La gelosia” e successo con “L’amore vero”

2013: duetto con Niccolò Agliardi e “La paura che ho di perderti” scritto da Kekko Silvestre dei Modà

2015: partecipazione al Festival di Sanremo con “Il solo al mondo” e uscita dell’album “Bianco e nero”

2015-2017: collaborazioni con Gigi D’Alessio e J-Ax

2016: partecipazione a Tale e quale show

2017: ritorno a Sanremo con “Ora esisti solo tu” e pubblicazione del romanzo omonimo

2018: seconda classificata a L’isola dei famosi

2018-2019: partecipazione al musical “Men in Italy”

2022: pubblicazione dell’album “Veronica” e partecipazione a programmi televisivi

Vita privata di Bianca Atzei

Tra il 2015 e il 2017, Bianca Atzei è stata legata sentimentalmente al motociclista Max Biaggi. La relazione è terminata improvvisamente, lasciando la cantante sorpresa e addolorata. Dal 2019, Bianca è fidanzata con Stefano Corti, volto noto de Le Iene.

Nel 2021, la coppia ha perso il bambino che aspettava, ma nell’estate 2022, Bianca Atzei è nuovamente incinta.

Programmi TV e discografia

Bianca Atzei ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui CD: Live, Domenica Cinque, Tale e Quale Show, L’isola dei famosi, Name That Tune e Alessandro Borghese – Celebrity Chef.

La cantante ha pubblicato due album in studio: “Bianco e nero” nel 2015 e “Veronica” nel 2022.

Premi e riconoscimenti

Bianca Atzei ha ricevuto diversi premi nel corso della sua carriera, tra cui il Premio Mia Martini Giovani nel 2014 e il Premio Barocco nel 2015.

Curiosità su Bianca Atzei