Eleonora Giorgi vive nell’angoscia: la sua vita dipende dal successo della chemioterapia!

Un Impegno per la Sensibilizzazione

Eleonora Giorgi, l’amatissima attrice italiana di 70 anni, ha recentemente svelato di combattere contro il cancro al pancreas. Ha scelto di rendere pubblica questa notizia, facendo parte del suo impegno per sensibilizzare il pubblico sulla malattia. Durante un’intervista ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2, ha condiviso la sua decisione e l’affetto ricevuto dal pubblico: “Ho fatto bene a dirlo. La mia vita è pubblica da quando ho diciannove anni. Ho ricevuto una montagna d’amore e tanto incoraggiamento. Non so come poter ringraziare.”

Il Cammino Verso la Guarigione

Il percorso di cura di Giorgi è appena cominciato e prevede un trattamento intensivo di chemioterapia. Ha dichiarato: “Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpicciolire quell’oggettino. Se arriveranno a buon fine potrò essere operata. Altrimenti boh. Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale. Probabilmente si presenteranno.”

Una Voce per i Malati Oncologici

Oltre alla sua battaglia personale contro il cancro, Eleonora Giorgi è impegnata nella lotta contro la discriminazione dei malati oncologici in Italia. Sottolinea la necessità di una maggiore rappresentazione dei malati oncologici nei media: “I malati oncologici in Italia sono tanti e sono discriminati. Mi batterò col turbante o la parrucca per esserci. Le fiction ad esempio oggi rappresentano tutte le categorie. Ma non vedi la zia col turbante che fa la chemio. Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e di conforto.”





Riflessioni Personali in un Periodo Difficile

Eleonora Giorgi sta attraversando un periodo estremamente complesso, e questo ha suscitato profonde riflessioni sulla vita e sull’invecchiamento. Ha ammesso: “Credo dipenda dal mio lavoro. C’è una sola cosa che mi fa scoppiare a piangere. Pensare ai miei figli e al mio nipotino. Sono distaccata, ma quando guardo i miei figli mi vergogno di essere distaccata. Mi impegno allo spasimo per garantirgli che ce la metterò tutta. Lo considero come un lavoro che devo fare.”

Eleonora Giorgi sta affrontando questa sfida con coraggio e determinazione, cercando anche di prendersi cura di se stessa attraverso un’alimentazione adeguata per ridurre gli effetti collaterali del trattamento.