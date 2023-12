Tragedia familiare: uomo aggredisce la moglie e si suicida

Un tragico episodio di violenza domestica si è verificato a Varedo, con l’aggressione della moglie da parte del marito, seguita dal suicidio dell’uomo.

Il Tentato Femminicidio

Nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, nella città di Varedo, provincia di Monza, si è verificato un grave episodio di violenza domestica che ha sconvolto la comunità. Un uomo di 85 anni, che soffriva di una grave forma di depressione, ha aggredito sua moglie con un martello, infliggendole ferite gravi. Successivamente, ha compiuto l’atto estremo del suicidio dandosi fuoco. La donna, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove combatte per la sua vita.

La Chiamata ai Soccorsi

L’aggressione e il tragico gesto suicida sono stati scoperti grazie all’allarme dato dagli operai di una ditta edile che si trovava nelle vicinanze dell’abitazione della coppia. Questi lavoratori hanno notato l’uomo mentre maneggiava una bottiglia di benzina nel tentativo di darsi fuoco, e hanno prontamente chiamato i soccorsi.





L’Identità dell’Aggressore

L’aggressore è stato identificato come Luciano Ruger, un anziano di 85 anni, che era in cura per la sua depressione da un certo periodo di tempo. L’incidente si è verificato intorno alle 14:30 all’interno della loro casa situata in via Celotti, a Varedo.

La Tragedia

Purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati, l’uomo era già in condizioni critiche e è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Niguarda a causa delle gravi ustioni auto-inflitte. Nel frattempo, all’interno della casa, è stata scoperta anche la moglie, una donna di 79 anni, gravemente ferita e in una pozizione estremamente precaria. È stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Questo tragico episodio di violenza domestica rappresenta un grave problema sociale e richiede una maggiore consapevolezza e azioni preventive per proteggere le vittime.