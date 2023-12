Tragedia universitaria: Antonio della Peruta si toglie la vita prima della laurea

Il giovane laureando si è tolto la vita poco prima della sua laurea

La Scomparsa di Antonio della Peruta

Antonio della Peruta, un giovane di 25 anni del Casertano, aveva un futuro promettente davanti a sé, con la laurea in vista. Tuttavia, in una notte che resterà per sempre avvolta nel mistero, Antonio ha deciso di mettere fine alla sua vita. Questo tragico evento si è verificato proprio la notte prima della sua prevista laurea, il 7 dicembre.

L’Improvvisa Scelta

Per ragioni ancora sconosciute, Antonio ha lasciato la sua casa e si è allontanato in auto. Il suo viaggio lo ha portato vicino agli archi dell’acquedotto a Valle di Maddaloni, dove ha fatto una scelta tragica. Si è gettato nel vuoto da un’altezza di circa 50 metri, e l’impatto con il suolo è stato fatale. Antonio è morto sul colpo.





Il Messaggio ai Genitori

Prima di compiere questo gesto estremo, Antonio ha lasciato un breve messaggio ai suoi genitori, dicendo semplicemente: “Mamma, papà, mi dispiace”. Non ha spiegato le ragioni dietro la sua decisione, ma ha comunicato chiaramente ciò che stava per fare. I suoi genitori hanno immediatamente cercato di intervenire, chiamando le forze dell’ordine, ma purtroppo è stato troppo tardi.

Una Scoperta Tragica

Il corpo di Antonio è stato trovato da passanti che hanno dato l’allarme e chiamato i soccorsi. Le indagini hanno rivelato che Antonio aveva lasciato la sua casa intorno all’1:00 di notte e aveva vagato in macchina per circa un’ora prima di arrivare al luogo della tragedia.

Per la famiglia di Antonio, quello che doveva essere un giorno di gioia per la sua imminente laurea si è trasformato in una terribile e incomprensibile tragedia. Le ragioni dietro questa scelta rimangono avvolte nel mistero, lasciando la famiglia e gli amici sconvolti e con tante domande senza risposta.

Meta Descrizione:

Antonio della Peruta, un giovane laureando, si toglie la vita misteriosamente poco prima della sua laurea. Un’indagine su questa tragica decisione.