Elisabetta Canalis e Brian Perri: Ultime sui documenti di divorzio

Elisabetta Canalis e Brian Perri, dopo la presentazione dei documenti di divorzio, sembrano aver rallentato il processo. Le loro vite post-separazione, le recenti apparizioni insieme e il silenzio social di Brian: analisi e possibili passi futuri.

Da quando Elisabetta Canalis presentò, alcuni mesi fa, la domanda di divorzio dal marito Brian Perri, la situazione sembra essersi arenata. Il divorzio, richiesto per motivi di divergenze caratteriali, è stato inizialmente gestito senza il coinvolgimento di avvocati, evidenziando la volontà comune di mantenere un rapporto amichevole. Tuttavia, gli sviluppi successivi si sono ridotti a una sostanziale stasi.

Durante l’estate, Elisabetta ha portato alla luce il suo legame con Georgian Cimpeanu, un campione di kickboxing con cui ha una relazione da due anni. Le immagini li ritraggono a Milano e in Sardegna in compagnia di Melissa Satta e Matteo Berrettini. A settembre, Brian è riapparso accanto a Elisabetta per il compleanno della loro figlia, Skyler Eva, alimentando speranze di una possibile riconciliazione.





La Stasi Attuale

Nonostante l’incontro per l’anniversario di Skyler, il divorzio non ha fatto progressi dall’istanza iniziale. Né Elisabetta né Brian hanno presentato ulteriori documenti per porre termine al loro legame. Attualmente, le questioni economiche sono il principale ostacolo: la definizione dell’assegno di mantenimento richiede la divulgazione delle dichiarazioni dei redditi, rendendo il processo complesso, soprattutto quando è coinvolto un minore.

Una Storia Sul Ghiaccio?

Alcuni ipotizzano che l’atteggiamento attuale di Elisabetta e Brian rifletta un rallentamento nel procedimento di separazione. Tuttavia, entrambi vivono in case diverse, a pochi minuti di distanza, una scelta saggia per garantire una gestione più agevole della genitorialità.

Social Diversi: Elisabetta Sexy e Brian in Silenzio

Elisabetta continua a essere attiva su Instagram, con post sempre più sensuali, mentre Brian sembra aver abbandonato i social da mesi. L’ultima immagine in cui appare con la sua ex risale a settembre 2021, giorno del compleanno di Elisabetta, rappresentando uno dei loro ultimi momenti insieme.

L’Attesa per il Prossimo Passo

Nonostante le ipotesi e i silenzi, l’atteggiamento determinato di Elisabetta potrebbe suggerire un’imminente decisione. L’evolversi della vicenda rimane ora in sospeso, nell’attesa di ulteriori sviluppi.