Elisabetta Gregoraci Condivide una Foto Nostalgica di Nathan Falco: “È Stupendo!”

Elisabetta Gregoraci ha regalato ai suoi fan un prezioso scorcio del passato condividendo una dolce foto del figlio Nathan Falco da bambino, seduto su una poltrona durante un viaggio in aereo. Nathan Falco è il frutto dell’amore tra la celebre showgirl e un imprenditore piemontese, una storia che ha visto la luce nel 2010. Anche se la coppia si è separata nel dicembre del 2017, hanno sempre mantenuto un rapporto di rispetto e amicizia, tutto per il bene del loro prezioso figlio. Non è raro vederli trascorrere tempo insieme, dato che tutti e tre risiedono nel Principato di Monaco.

Oltre alla foto di Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato anche un’immagine di se stessa da bambina. La somiglianza tra madre e figlio è davvero sorprendente, entrambi con i capelli scuri e ricci e la stessa espressione buffa da bambino.

Elisabetta Gregoraci è solita condividere con il suo pubblico momenti speciali con il figlio Nathan Falco. Nel mezzo della frenesia della vita quotidiana, trova la bellezza nei momenti condivisi con chi le è più caro. Nathan, ora tredicenne, è cresciuto notevolmente, tanto che risulta persino più alto della madre, che ricordiamo essere alta ben 175 centimetri.

Per anni, Nathan è stato oggetto di critiche a causa del suo peso, ma il suo ex suocero, Flavio Briatore, è intervenuto più volte per difenderlo. Oggi, Nathan è un giovane che ha sviluppato uno stile tutto suo e che, come ha spesso sottolineato sua madre, sta attirando l’attenzione delle ragazze.

Il post di Elisabetta Gregoraci ha scatenato una valanga di commenti da parte dei fan, che si sono espressi con parole affettuose e di ammirazione per il giovane Nathan. L’affetto per questa bellissima famiglia è evidente nei messaggi: “Nathan è sempre più bello!”, “Complimenti ai genitori per aver cresciuto un ragazzo così affascinante”, “Che bello vedere quanto sia cresciuto Nathan!”, sono solo alcune delle reazioni entusiastiche tra i commenti.