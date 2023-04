Elisabetta Gregoraci fidanzato: chi è Giulio Fratini

La showgirl sta approfittando del suo soggiorno a Dubai, mostrando il suo nuovo partner in una storia di Instagram.

Elisabetta Gregoraci ha approfittato della sua vacanza a Dubai con un compagno speciale. Per la prima volta, la rivelazione della nuova compagna dell’ex di Flavio Briatore non è dovuta agli sforzi di un paparazzo, bensì a una storia di Instagram postata dalla stessa showgirl.

Elisabetta Gregoraci si sta godendo il suo soggiorno a Dubai, sdraiata su un lettino e assaporando il momento. Una mano e poi un volto, brevemente svelati, parlano della sua soddisfazione e del desiderio di mantenere privata la sua relazione, ma di condividere la sua gioia con il mondo.

Elisabetta Gregoraci ha una relazione con un imprenditore e in passato ha avuto una relazione con due suoi colleghi.

Giulio Fratini, imprenditore, è stato in coppia con personaggi di spicco come Roberta Morise e Raffaella Fico. Dopo aver trascorso il Natale in Kenya con l’ex marito e il figlio, Elisabetta ha fatto un viaggio romantico a Dubai con Giulio, che sembra esitare a comparire nelle sue storie. È la prima volta che Elisabetta rende pubblica la sua nuova relazione dopo il matrimonio con Flavio Briatore.