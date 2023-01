Emanuela Folliero com’era e com’e

Emanuela Folliero ha subito una trasformazione incredibile! Dalla sua giovinezza al calendario che ha creato, il suo percorso è stato a dir poco straordinario! Prendiamoci un momento per apprezzare l’incredibile showgirl che è diventata!

Nata nel 1965, Emanuela Folliero è una star della televisione italiana, una showgirl, conduttrice e attrice che per anni è stata il volto simbolo di Rete 4. Il 7 febbraio scorso, la milanese Emanuela si è tuffata nel mondo dello spettacolo subito dopo il diploma di liceo artistico, iniziando la sua carriera come modella e poi debuttando in televisione con diversi piccoli ruoli. Il suo grande successo inizia negli anni ’90, quando diventa annunciatrice ufficiale di Rete 4, diventando il volto simbolo del programma. La sua presenza nelle rubriche del palinsesto la rende una vera e propria celebrità e nei primi anni 2000 è anche la protagonista del calendario sexy del mensile Capital. Nel 2001 debutta al cinema con la sua unica esperienza sul grande schermo: il cinepanettone Merry Christmas al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi.

A 57 anni, Emanuela Folliero è ancora una donna splendida e aggraziata. È stata per molti anni un simbolo di sex appeal e non ha perso il suo fascino. Anche se negli ultimi anni non è stata molto attiva in televisione, ha fatto apparizioni memorabili per annunciare due serie televisive negli anni ’90: 1994 per Sky Atlantic e WandaVision per Disney+. È molto attiva sul suo account Instagram con oltre 300.000 follower ed è sposata con l’imprenditore Pino Oriccio. La sua bellezza e la sua grazia sono di grande ispirazione!

Calendario di Emanuela Folliero

Per anni, Emanuela Folliero è stata un simbolo sensuale della televisione italiana e il calendario sexy del 2003 ne è la prova più evidente. Si è trattato di un’esperienza innovativa per la showgirl, che non aveva mai rivelato al mondo il suo fisico in questo modo, dato che di solito si teneva coperta per le sue trasmissioni televisive in diretta.

Al momento di posare per il calendario, Emanuela Folliero aveva ben 38 anni e una carriera straordinariamente ricca e di successo alle spalle. Era reduce da un decennio di straordinario lavoro su Rete 4 ed era pronta a intraprendere un altro decennio di sensazionale lavoro sulle reti Mediaset, nonostante il breve e fallimentare passaggio in Rai. Oggi Emanuela Folliero è un volto che ricorda la televisione del passato, ma il suo impatto su anni e anni di intrattenimento televisivo rimane innegabilmente significativo.