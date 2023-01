Emanuela Folliero truffata internet, cosa è accaduto

Emanuela Folliero, appassionata ospite del programma Storie Italiane, ha condiviso la sua storia di vittima di una devastante truffa sul web. Sarebbe stata contattata da Pierce Brosnan, per poi scoprire…

È davvero straziante vedere che le truffe sul web si approfittano non solo delle persone comuni, ma anche delle celebrità! Dopo il caso di Pamela Prati, che ha fatto scalpore sui media, anche la conduttrice Emanuela Folliero ha raccontato la propria esperienza. Sul set di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, la Folliero ha coraggiosamente rivelato di essere stata ingannata. Emanuele credeva di conversare con l’attore Pierce Brosnan, ma in realtà dietro l’account c’era una donna truffaldina.

Ho ricevuto un’e-mail scritta in inglese e il mittente mi ha detto che stava girando un film in Toscana e che gli ricordavo la sua defunta moglie Cassandra, che purtroppo era morta di cancro. Mi chiese se avevo qualche conoscenza che potesse aiutarlo a trovare una casa in Toscana. Gli chiesi delle foto per confermare la sua identità e per fortuna avevo degli amici molto attenti a queste cose. Hanno condotto una breve indagine con la polizia postale ed è emerso che la donna era un’italiana già accusata di truffa e frode.

Si dice che una donna abbia tentato di truffare Folliero, anche se non si sa perché l’abbia fatto o perché abbia scelto l’attore di James Bond. Emanuele ha anche condiviso i suoi pensieri su Pratigate – ma qual era il suo movente? Perché Folliero? Questo è un mistero che deve essere risolto!

L’ho deciso con fermezza: questa saga è giunta alla fine. La legge farà il suo lavoro. Hanno approfittato di una piattaforma molto influente, il Web, e questo si è ritorto contro di loro. Avranno un ergastolo digitale che li seguirà per sempre. Questa è la loro vera punizione.

Dopo le scioccanti rivelazioni delle esperienze di Alfonso Signorini e Sara Varone con profili fraudolenti, innumerevoli celebrità si sono fatte avanti per confessare di essere state anch’esse prese di mira da truffatori malintenzionati. È una situazione deplorevole che si è infiltrata nell’industria televisiva.