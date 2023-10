Emergenza a Ballando con le Stelle: concorrente trasportato d’urgenza in ospedale per un infortunio

L’attesa è finalmente terminata per il pubblico di Rai1, con l’inizio della tanto amata trasmissione “Ballando con le Stelle”. Sabato scorso, il 21 ottobre 2023, è stata la serata inaugurale di questa 18esima edizione dello spettacolo condotto dalla brillante Milly Carlucci. Durante questa prima puntata, il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscere i concorrenti e di assistere alle prime performance di fronte alla giuria, al pubblico presente in studio e a quello da casa. Sebbene nessun concorrente sia stato eliminato nella prima puntata, due coppie sono state destinate al ballottaggio finale: Rosanna Lambertucci ed Antonio Caprarica, in gara rispettivamente con Simone Casula e Maria Ermachkova. Lo scontro decisivo è previsto per l’inizio della seconda puntata, in onda sabato 28 ottobre.

L’Annuncio di un Infortunio

Tuttavia, un annuncio inaspettato è giunto dagli studi di “Ballando con le Stelle”. Durante un’intervista con Caterina Balivo a “La Volta Buona”, Milly Carlucci ha condiviso con il pubblico che uno dei concorrenti ha subito un infortunio durante le prove. Il concorrente in questione è Giovanni Terzi, il quale ha riportato un infortunio alla gamba mentre stava provando il suo pezzo, un quick step. A causa di questa lesione, dovrà temporaneamente abbandonare il ballo e camminare invece di ballare durante le esibizioni future.





Un Gruppo Determinato

Nonostante questo imprevisto, Milly Carlucci ha sottolineato la determinazione del concorrente infortunato, Antonio Caprarica, a rimanere nella competizione. Caprarica ha espresso il desiderio di continuare nella gara e ha dichiarato a Milly: “Non voglio uscire”. Carlucci ha spiegato che la decisione finale dipenderà dal pezzo da ballare, poiché il quick step richiede movimenti saltellanti che potrebbero aggravare l’infortunio. Pertanto, il destino di Antonio Caprarica in questa edizione di “Ballando con le Stelle” rimane incerto, ma il sostegno e l’incoraggiamento da parte della squadra e dei fan rimangono fondamentali.

In ogni caso, il programma continuerà a sorprendere e a intrattenere il pubblico con le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara, tra cui una speciale apparizione dei Pooh come ballerini ospiti. Restiamo con il fiato sospeso per vedere come si svilupperà la competizione e auguriamo a Giovanni Terzi e Antonio Caprarica una pronta guarigione.