Victoria DiGiorgio, chi è la moglie di John Gotti? Età, figli e vita privata

Victoria DiGiorgio, un nome che ha trovato eco nei tabloid non per meriti personali, ma per il suo legame con John Gotti, il temuto capo della famiglia criminale Gambino. Nata in una fredda giornata di dicembre del 1942 a Brooklyn, Victoria porta nel suo sangue una mescolanza di radici russe e italiane. La sua infanzia fu segnata dalla separazione dei genitori quando aveva appena due anni. Tuttavia, la vita le riservò una sorpresa finanziaria, ereditando un milione di dollari dalla madre in un momento successivo della sua vita.

Incontro Fatidico e Vita Coniugale

Il destino tessette i fili della vita di Victoria con quelli di John Gotti in un bar nel lontano 1958. Fu un colpo di fulmine, un amore che li condusse all’altare nel 1962, ma non prima di aver accolto al mondo la loro primogenita, Angela Gotti, nel 1961. La coppia fu benedetta con altri quattro figli, sebbene la tragedia colpì quando uno di loro perse la vita in un incidente stradale a soli 12 anni, un momento che indubbiamente lasciò una cicatrice nel cuore della famiglia.

La Lotta tra la Legalità e la Lealtà Familiare

Victoria non era all’oscuro delle attività criminali del marito, ma ciò non le impedì di cercare di instillare principi solidi e valori morali nei suoi figli. Fu un duro colpo per lei scoprire che il figlio John aveva deciso di seguire le impronte criminali del padre, infrangendo le speranze di Victoria di un futuro diverso per i suoi discendenti.





Una Vita Reservata e il Dolore della Perdita

Non molto è trapelato sulla vita di Victoria DiGiorgio al di fuori della sua associazione con la famiglia Gotti. Sembrerebbe che abbia scelto una vita tranquilla, dedicandosi alla famiglia come casalinga. Il suo viaggio coniugale con John Gotti terminò nel 2002, quando il marito cedette dopo una lunga battaglia contro un tumore alla gola, lasciando Victoria a navigare attraverso il mare tempestoso della vedovanza.