Emma Marrone racconta il dolore per la perdita del padre: "Ero fuori, mi aveva detto 'ti aspetto', poi ho sentito le urla di mia madre" - Controcopertina

Nel corso di un’intervista approfondita a Vanity Fair, Emma Marrone ha deciso di parlare della morte di suo padre. La famosa cantante ha toccato il delicato argomento, raccontando gli ultimi momenti di vita del suo amato genitore e svelando dove si trovava quando è venuto a mancare. Questo momento non è stato certo facile per Emma, che ha sempre manifestato un legame profondo con i suoi genitori, in particolare con Rosario. Nonostante tutto, come sempre, ha dimostrato di possedere una forza e un’energia straordinarie per affrontare l’evento e andare avanti.

Lontana da lui

Il giorno in cui suo padre è venuto a mancare, Emma spiega che si trovava fuori città per motivi di lavoro: “Quando mio padre è morto, ero lontana da casa da un paio di giorni. Avevo parlato con lui la sera precedente e gli avevo detto: ‘Prenderò un volo domani mattina e sarò già a casa tua per pranzo’. La sua risposta fu: ‘Ti aspetto’. Tuttavia, al mattino successivo, mio padre era già morto. Quando ho visto il numero di mio fratello sul display del telefono, ho intuito immediatamente la tragedia. Mentre ascoltavo le urla disperate di mia madre dall’altra parte della linea, ho provato un dolore indicibile. Ero completamente impotente.” Nonostante l’assenza in quel momento cruciale, Emma non ha alcun rimpianto e, anzi, crede che suo padre abbia voluto proteggerla: “Non provo rimpianti. Anzi, credo che sia stato un suo dono. Sapeva che stava per morire e sono convinta che abbia voluto risparmiarmi la sua morte, così da poterlo ricordare vivo e felice nell’ultima chiamata telefonica che abbiamo condiviso.”

Il ricordo

La cantante poi riflette sul suo rapporto speciale con suo padre: “Egli non era solo mio padre, ma anche un figlio, un amico e un compagno di avventure. Alcune sere uscivamo insieme e tornavamo a casa ubriachi, mentre mia madre ci aspettava sulla soglia. Quando i miei amici venivano a cena e alla fine della serata si allontanavano per fumare, mio padre li guardava e diceva: ‘Ragazzi, potete tranquillamente fare una canna anche qui dentro'”, raccontando come sua madre le abbia sempre detto che somigliava molto a lui.

La vita sentimentale

Emma ha anche parlato della sua vita sentimentale, ammettendo di essere single e focalizzata sul suo lavoro: “Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certamente, sono fatta di carne e ci sono serate in cui mi piacerebbe avere qualcuno ad aspettarmi a casa, anche semplicemente nel letto, ma questo desiderio non mi spinge mai a pensare che chiunque andrebbe bene. Sono single, ma non mi sento sola, perché ho tante famiglie intorno a me.”