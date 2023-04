Enrico Beruschi chi è la moglie Margherita Fumero: età, carriera, film, oggi, figli

Condividerà candidamente le sue esperienze, dai successi professionali alla devozione per la moglie Margherita Fumero, anch’essa attrice e comica di successo. Siamo in possesso di conoscenze su Margherita Fumero.

Margherita Fumero, moglie del celebre comico Enrico Beruschi, racconterà oggi la sua storia nella trasmissione di Serena Bortone. Margherita, nata a Racconigi il 16 ottobre 1947, è una celebre attrice e comica che ha avuto un lungo sodalizio con il marito.

Erminio Macario la scoprì e la scritturò nella commedia “Due sul pianerottolo”, rappresentata prima sul palcoscenico e poi adattata in un film da Mario Amendola nel 1976.

Tomas Milian ha raggiunto il successo con i suoi film.

Successivamente, l’abbiamo osservata in altri film accanto a Tomas Milian e Bud Spencer. In televisione, invece, ha partecipato per alcuni anni al varietà di successo Drive In, dove insieme al marito Enrico Beruschi ha presentato vari sketch nel ruolo della moglie irascibile e petulante.

Margherita Fumero ha fatto parte del cast della serie televisiva Classe di ferro, ha vinto il premio Simpaticissima nel 1996 e nel 2003 ha partecipato alla sitcom Camerà Café nel ruolo di Wanda. È tornata in televisione nel 2014, apparendo su Alice nel ruolo della governante del Castello di Pralormo nel cooking show Cucina e Nobiltà.

Qual è lo stato civile e la vita privata dell’individuo?

Margherita Fumero, attrice e comica, è sposata da diversi anni con Enrico Beruschi, altro attore e comico. La coppia collabora professionalmente e ha un figlio, Aleister Demon, nato dalla loro unione.