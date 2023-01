Enrico Monti, chi è il marito di Sabrina Salerno? Età, lavoro e figli

Sabrina Salerno è un’affascinante concorrente di Ballando con le stelle, al fianco di Samuel Peron. La showgirl ha una relazione d’amore con l’imprenditore Enrico Monti da 26 anni e la loro unione è stata benedetta da un figlio, Luca Maria. I due si sono sposati nel 2006 e risiedono a Treviso. Del suo amato, Sabrina ha detto: “È il mio uomo pazzo, un uomo con un’anima bellissima”.

A Ballando con le Stelle, Sabrina ha parlato del suo rapporto con il marito: “Sono incredibilmente grata a mio marito, che è un uomo con un’anima, un’eleganza e un atteggiamento di comprensione nei miei confronti, anche quando non sono una donna facile. Ho momenti di grande follia e disperazione, ma grazie a lui e a mio figlio riesco ad aggrapparmi all’amore che mi danno”.

Enrico Monti e Sabrina Salerno stanno insieme appassionatamente dal 1993 e sono sposati dal 2006. Enrico gestisce un’azienda familiare di successo nel settore tessile, che nel 2014 è stata riconosciuta come una delle migliori aziende italiane del settore. Dal loro legame è nato un figlio, Luca Maria Monti. Sabrina ed Enrico si sono incontrati per la prima volta in uno studio di registrazione e ora vivono in una villa a Treviso, lontano dalla frenesia della vita cittadina. Prima di incontrarlo, Sabrina ha avuto una storia d’amore con Pierre Cosso, un ex fan conosciuto negli anni Ottanta.

