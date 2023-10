Enzo Tortora: Un Padre, un Conduttore, un Insegnamento

Enzo Tortora, noto conduttore televisivo, ha avuto due figlie dal suo matrimonio con Miranda Fantacci: Silvia, nata nel 1962 e scomparsa nel 2022, e Gaia, nata nel 1969. Entrambe hanno seguito le orme paterne intraprendendo la carriera giornalistica e hanno espresso più volte il loro dolore per l’errore giudiziario che coinvolse il padre.

Silvia Tortora: Una Vita Dedicata al Giornalismo

Silvia Tortora, nata nel 1962, era molto somigliante al padre Enzo sia nell’aspetto che nella passione per il giornalismo. La donna ha lavorato con Giovanni Minoli a Mixer e successivamente a La Storia siamo noi, realizzando interviste di grande spessore. La sua carriera si è estesa anche alla scrittura, con la pubblicazione di diversi libri. Silvia è scomparsa nel 2022 all’età di 59 anni, la stessa età del padre al momento della sua morte.

Gaia Tortora: Seguire le Orme del Padre

Gaia Tortora, nata nel 1969, come la sorella maggiore Silvia ha intrapreso la carriera giornalistica. È autrice di numerosi libri, tra cui “Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia”. Attualmente Gaia è vicedirettrice del TG di La7 e responsabile di numerosi speciali. Inoltre conduce il programma Omnibus.

Un Eredità di Giustizia

Le figlie di Enzo Tortora hanno deciso di seguire la strada tracciata dal padre, non solo nella professione ma anche nel tentativo di fare chiarezza sulle accuse ingiuste che lo coinvolsero. Come affermò lo stesso Enzo Tortora riguardo a quel periodo difficile: “Mi hanno fatto invecchiare le figlie di trent’anni in una notte”.