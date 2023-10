Terrore in casa: neonato trovato morto nella lavatrice accesa

Un dramma sconvolgente proveniente dalla Nuova Zelanda ha destato l’attenzione del mondo intero. Un neonato di pochi mesi, in un momento di gioco o distrazione, è finito dentro una lavatrice poco prima che sua madre avviasse la macchina. La tragica scoperta ha lasciato tutti senza parole.

L’Incidente Scioccante

La madre del bimbo, presumendo che il piccolo fosse altrove a giocare, ha messo in funzione la lavatrice. Solo alcuni minuti dopo, ha fatto una scoperta orribile: il suo bambino era intrappolato all’interno della macchina, nel mezzo del ciclo di lavaggio. Purtroppo, quando è stato estratto dal cestello, per il neonato non c’era più nulla da fare.

Un Arrivo Tardivo dei Soccorsi

Nonostante l’allarme immediato e l’arrivo rapido dei soccorritori, il piccolo era già deceduto. La madre, sconvolta dalla terribile scoperta, aveva chiamato il 911 sperando in un miracolo, ma purtroppo era troppo tardi.

Indagini in Corso

Le autorità locali hanno aperto un’indagine approfondita sulla tragica morte del bimbo. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato: “La polizia sta indagando sulle circostanze della morte e il medico legale è stato informato sulla vicenda.” Nonostante sembri trattarsi di un incidente tragico, le autorità cercano di determinare se la madre fosse effettivamente ignara della presenza del bambino all’interno della lavatrice prima di avviarla. La comunità locale e il mondo intero sono sconvolti da questa terribile tragedia che ha segnato la vita di una famiglia.