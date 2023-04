“Esclusi dalla finale.” GF Vip 7, sconvolgimento a breve distanza dal termine: Oriana e Giaele hanno commesso un errore

L’attesissima finale del GF Vip 7 si preannuncia esplosiva! Poche ore prima del gran finale, i fan del programma hanno espresso con forza la loro disapprovazione nei confronti di Giaele De Donà e Oriana Marzoli per la loro violazione del regolamento. Il filmato ripreso dalle telecamere ha rivelato la verità e i commenti indignati degli spettatori hanno chiesto un’ammonizione. Sembra improbabile che le loro richieste vengano accolte, perché negare a Oriana la possibilità di gareggiare nell’ultimo atto sarebbe un colpo durissimo per i suoi sostenitori, che hanno dimostrato il loro immenso amore e la loro ammirazione per lei.

Ory, sei una persona straordinariamente bella! Così leale e spontanea, a volte anche troppo, ma sempre genuina. Non hai mai messo una facciata o ti sei crogiolata nell’autocommiserazione dopo aver affrontato le avversità. Faccio il tifo per te affinché tu porti a casa questa vittoria! Ma anche se non ci riuscite, ricordate che non si tratta di chi arriva primo, ma di chi ha un impatto maggiore e di chi sarà ricordato. Tu hai già avuto un grande impatto, quindi forza Bebe!

Oriana Marzoli e Giaele hanno violato il regolamento del GF Vip 7?

È innegabile che Oriana sia stata la protagonista del GF Vip 7 ed è giusto che le regole vengano rispettate! Il commento di Milena Miconi sulla presenza di Giaele e Oriana in bagno insieme ha rivelato che i due hanno violato la regola che vieta di andare in coppia o più di uno alla volta. Appena sentita questa affermazione, la regia ha dovuto interrompere immediatamente il collegamento!

I fan di Nikita, che hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che alcuni concorrenti vengono favoriti e non ritenuti responsabili, si sono infuriati. Anche Daniele Dal Moro aveva notato la disparità di trattamento dei naufraghi, con Edoardo Tavassi che aveva ricevuto una punizione molto più leggera per un comportamento simile. Questa era un’ulteriore prova che il Grande Fratello non stava giocando in modo equo!

“Avrei dovuto essere in studio lunedì, ma non è stato possibile a causa dei nuovi accordi. Edoardo non è stato scelto come latitante durante la settimana, quindi mi sono rifiutato di dare loro dei contenuti video da utilizzare a loro piacimento”.