Esplosione di Lusso a Formentera: Yacht da Favola Trasformato in Inferno – 17 VIP Salvati per un Pelo!

In uno scenario da film sulle acque cristalline di Formentera, uno yacht di lusso si è improvvisamente trasformato in un inferno. I dettagli di un episodio che ha sconvolto una tranquilla giornata estiva.

Il Momento della Paura: Fiamme in Mare Aperto

Mentre navigavano nelle vicinanze di Formentera, 17 passeggeri hanno vissuto momenti di terrore a bordo di un lussuoso yacht. Improvvisamente, nel tardo pomeriggio di sabato 12 agosto, un incendio è divampato all’interno dell’imbarcazione, minacciando la sicurezza di chi vi era a bordo. Dal video emerge un quadro chiaramente drammatico:

L’inizio delle fiamme : intorno alle 18:00, le fiamme hanno iniziato a divampare violentemente.

: intorno alle 18:00, le fiamme hanno iniziato a divampare violentemente. L’evacuazione : 12 ospiti e cinque membri dell’equipaggio sono riusciti a lasciare l’imbarcazione in breve tempo, evitando il peggio.

: 12 ospiti e cinque membri dell’equipaggio sono riusciti a lasciare l’imbarcazione in breve tempo, evitando il peggio. Conseguenze: Sebbene la maggior parte dei passeggeri sia rimasta illesa, un uomo di 39 anni ha riportato lievi ustioni ed è stato prontamente trasportato in ospedale. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il Costo del Lusso: Un Yacht da 46.000 Euro a Settimana

L’imbarcazione, un imponente yacht lungo 27 metri, ha un costo di noleggio di circa 46.000 euro a settimana. Una cifra considerevole che i passeggeri hanno pagato per trascorrere momenti di relax, che si sono però trasformati in un vero e proprio incubo. Al momento dell’incidente, lo yacht era ancorato vicino alla spiaggia di Es Cavall d’en Borras, situata nel Parco Naturale di Ses Salines.

Le Cause dell’Incendio: Un Mistero da Risolvere

Le ragioni che hanno scatenato le fiamme restano ancora avvolte nel mistero. Si ipotizza un possibile guasto tecnico che possa aver causato l’esplosione. Ciò che è certo è l’effetto devastante dell’incendio, con densi nuvoloni di fumo nero che si sono alzati verso il cielo, oscurando l’orizzonte e preoccupando anche chi si trovava sulla vicina spiaggia.

In situazioni come queste, l’importanza di seguire rigorosi controlli di sicurezza e manutenzione delle imbarcazioni diventa ancor più evidente, per garantire viaggi sicuri e piacevoli a bordo.