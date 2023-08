Shock in Sardegna: Magnate dei Garden Center muore improvvisamente durante le vacanze sotto gli occhi di tutti!

Una Tragedia Inaspettata Durante le Vacanze

Durante una pausa estiva in Sardegna, l’11 agosto, il mondo degli affari ha perso una delle sue figure più emblematiche: Fabio Ernesto Rappo. A soli 62 anni, l’imprenditore milanese è deceduto improvvisamente a causa di un infarto, lasciando in lutto non solo i suoi cari ma anche l’intero settore dei garden center.

Viridea: Una Storia di Successo e Intuito Impegnativo

Nel 1997, Fabio Rappo ha dato vita a Viridea, un marchio che si sarebbe trasformato in un punto di riferimento nel settore. La sua visione?

Creare un luogo dove la natura fosse protagonista.

Rispondere al crescente bisogno delle persone di ritrovare un legame con il verde e l’ambiente.

Il risultato? Viridea, oggi, non rappresenta solo piante e fiori, ma è sinonimo di benessere, ecologia e casa. Un luogo dove la natura è alla portata di tutti.

Un’Impresa di Successo e un Tributo alla Sua Visione

Da un singolo Garden Center a Cusago, Viridea si è evoluta in un colosso con 10 punti vendita sparsi nel nord Italia. Il 2022 ha visto l’azienda registrare un fatturato impressionante di 83,6 milioni di euro, con un aumento del 5,45% rispetto all’anno precedente.

Commemorando un Visionario: Le Parole della Comunità

Il Comune di Cusago ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea l’incredibile contributo di Fabio al settore e al comune stesso:

“Con le sue straordinarie doti imprenditoriali, Fabio ha dato lustro al nostro Comune. La sua visione, nata qui nel 1997, ha varcato i nostri confini, diventando una realtà riconosciuta a livello nazionale.”

Il dolore per la sua scomparsa è palpabile, e i pensieri vanno a sua moglie, ai suoi figli, nipoti e a tutti coloro che lo hanno amato.

Un Saluto dai Dipendenti e dalla Famiglia

La famiglia Rappo, unita nei sentimenti di lutto, ha voluto ringraziare tutti per le profonde dimostrazioni d’affetto ricevute. Allo stesso modo, gli 800 dipendenti di Viridea hanno voluto ricordare Fabio come un leader carismatico, esprimendo la loro gratitudine per l’esempio di grande professionalità e umanità che ha sempre dimostrato.