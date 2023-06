"Estate in pausa": Maltempo su metà Italia con pioggia e grandine - Controcopertina

Il meteo italiano segnala temporali intensi che minacciano le regioni del paese

L’estate italiana è destinata a una pausa forzata a causa delle avverse condizioni meteorologiche che si abbatteranno su gran parte del territorio nazionale. Secondo le previsioni di 3BMeteo, sono attesi temporali intensi che potrebbero rovinare il periodo estivo per molti italiani. Oltre alle date in cui il maltempo sarà dominante, sono state individuate anche le regioni più colpite da questa instabilità atmosferica, che comporterà anche un calo delle temperature.

Maltempo in arrivo su diverse regioni

L’inizio dell’ultima settimana di giugno è stato contrassegnato da un caldo africano che ha interessato l’Italia. Tuttavia, i temporali sono imminenti e causeranno non pochi disagi in alcune aree della Penisola. Già durante la giornata odierna, 27 giugno, sono previsti i primi segnali di instabilità, ma gli esperti hanno individuato anche altri giorni da segnare sul calendario per evitare spiacevoli situazioni.

Previsioni meteo: temporali e abbassamento delle temperature

Per quanto riguarda il 27 giugno, il meteo in Italia prevede l’assenza di caldo e l’arrivo dei temporali, soprattutto sulle Alpi orientali, Triveneto e Lombardia orientale. In alcune zone, gli eventi atmosferici saranno particolarmente intensi. Si consiglia di fare attenzione anche al Piemonte (area est) e a alcune zone dell’Emilia-Romagna. Mercoledì 28 giugno, sono previsti ulteriori peggioramenti nelle regioni settentrionali, ma anche in Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Al contrario, si prevede sole in altre regioni, mentre nel centro e nord le temperature scenderanno.

Prospettive future: temporali e grandine

Secondo le previsioni di 3BMeteo, giovedì 29 giugno, un altro fronte temporalesco colpirà il nord-ovest con temporali sulle Alpi, per poi estendersi anche all’Appennino. Venerdì 30 giugno, è previsto un forte maltempo con la presenza di grandine in alcune parti della Val Padana e nelle regioni del centro e nord tirreniche. Nel frattempo, la situazione meteorologica al sud sarà relativamente stabile, con temperature inferiori nelle aree colpite da piogge e temporali.

Condizioni marine e consigli

È importante tenere d’occhio anche le condizioni marine, poiché venerdì saranno mossi o molto mossi nei bacini settentrionali e occidentali, mentre gli altri bacini rimarranno più tranquilli. Il vento potrà raggiungere moderata intensità nelle zone settentrionali. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione e avere pazienza, in attesa che l’estate possa tornare a splendere in tutto il paese.